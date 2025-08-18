Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Rafa Mir lascia il Siviglia: l'attaccante spagnolo va all'Elche in prestito fino a giugno

Rafa Mir lascia il Siviglia: l'attaccante spagnolo va all'Elche in prestito fino a giugnoTUTTO mercato WEB
© foto di Dimitri Conti
Oggi alle 09:57Calcio estero
di Michele Pavese

L’Elche e il Siviglia hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in prestito di Rafa Mir fino al termine della stagione. L’operazione prevede anche un’opzione di acquisto a favore del club franjiverde, che punta a rafforzare il proprio attacco con l’esperienza e il fiuto del gol del centravanti murciano.

Rafael Mir Vicente, nato a Cartagena il 18 giugno 1997, vanta un curriculum di tutto rispetto nel calcio spagnolo e internazionale. Cresciuto nei vivai di Valencia e Barcellona, ha mosso i primi passi nel professionismo con il Wolverhampton in Inghilterra, prima di distinguersi con Las Palmas e Huesca, dove si è imposto come uno degli attaccanti più prolifici della Liga. Le sue prestazioni lo hanno portato al Siviglia, con cui ha partecipato a competizioni europee e conquistato la UEFA Europa League.

Centravanti potente, abile nel gioco aereo e con entrambi i piedi, Rafa Mir porta al Martínez Valero qualità tecniche e leadership. Internazionale nelle selezioni giovanili spagnole, ha contribuito al successo della Spagna Under-21 a Euro 2019 e ha conquistato la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Il suo arrivo rappresenta un colpo importante per l’Elche, che potrà contare su un attaccante esperto, determinato e con il desiderio di lasciare il segno. "La società e i tifosi accolgono Rafa con entusiasmo, certi che il suo contributo possa fare la differenza in una stagione che si preannuncia piena di sfide", si legge nel comunicato.

Attiva l’Offerta con DAZN e Prime e Risparmi il 50% fino a Gennaio 2026. Scopri la Promo di TIMVISION!
Articoli correlati
Rafa Mir conferma l'interesse della Fiorentina: "Ho apprezzato, ma Valencia è casa... Rafa Mir conferma l'interesse della Fiorentina: "Ho apprezzato, ma Valencia è casa mia"
La Fiorentina poteva chiudere il quarto colpo dell'ultimo giorno. Com'è andata con... La Fiorentina poteva chiudere il quarto colpo dell'ultimo giorno. Com'è andata con Rafa Mir
Fiorentina, non solo Fagioli: tentativo in extremis per Rafa Mir come vice Kean Fiorentina, non solo Fagioli: tentativo in extremis per Rafa Mir come vice Kean
Altre notizie Calcio estero
Rafa Mir lascia il Siviglia: l'attaccante spagnolo va all'Elche in prestito fino... UfficialeRafa Mir lascia il Siviglia: l'attaccante spagnolo va all'Elche in prestito fino a giugno
Sconfitta storica per Simeone: è la prima con l'Atletico all'esordio in campionato... Sconfitta storica per Simeone: è la prima con l'Atletico all'esordio in campionato
Atletico subito k.o., Simeone: "Risultato che fa male, ma mi porto via cose positive"... Atletico subito k.o., Simeone: "Risultato che fa male, ma mi porto via cose positive"
Il Vasco e Coutinho umiliano il Santos di Neymar: subito esonerato il tecnico Xavier... UfficialeIl Vasco e Coutinho umiliano il Santos di Neymar: subito esonerato il tecnico Xavier
La peggior umiliazione della carriera: il Santos travolto 6-0, Neymar in lacrime La peggior umiliazione della carriera: il Santos travolto 6-0, Neymar in lacrime
MLS, Messi trascina l'Inter Miami. San Diego e Cincinnati in testa alle classifiche... MLS, Messi trascina l'Inter Miami. San Diego e Cincinnati in testa alle classifiche
Calciomercato estivo, le date di chiusura all'estero: Turchia e Arabia Saudita i... Calciomercato estivo, le date di chiusura all'estero: Turchia e Arabia Saudita i pericoli
PSG, buona la prima in Ligue 1. Luis Enrique: "Per vincere ancora ho bisogno di tutti"... PSG, buona la prima in Ligue 1. Luis Enrique: "Per vincere ancora ho bisogno di tutti"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Con Lookman e Konè è un’Inter da scudetto. Lucca vediamo se vale il Napoli. Ultimatum Gasp. Vlahovic perchè restare dove nessuno ti vuole. Dopo Leoni teniamoci Comuzzo
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
3 Con Lookman e Konè è un’Inter da scudetto. Lucca vediamo se vale il Napoli. Ultimatum Gasp. Vlahovic perchè restare dove nessuno ti vuole. Dopo Leoni teniamoci Comuzzo
4 Iniziano ad incastrarsi gli ultimi pezzi del mosaico: Asllani va al Bologna, Sanabria verso Cremona
5 Il Milan vince, ma perde Leao dopo 17 minuti. Intanto Tare esce allo scoperto sul bomber
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter e Milan attendono Lookman e Hojlund: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine top news n.1 Napoli, ecco Miguel Gutierrez: il settimo acquisto azzurro è arrivato a Villa Stuart
Immagine top news n.2 Roma, Bailey in arrivo. Stallo per Sancho: Gasp ci prova
Immagine top news n.3 Il Milan vince all'esordio, ma c'è una nota negativa. L'intenzione di Tare
Immagine top news n.4 Juventus, Zhegrova obiettivo sul mercato e Yildiz blindato da Elkann
Immagine top news n.5 Il Milan vince, ma perde Leao dopo 17 minuti. Intanto Tare esce allo scoperto sul bomber
Immagine top news n.6 Zalewski all'Atalanta, che plusvalenza per l'Inter. Ma è un affare indipendente da Lookman
Immagine top news n.7 Il Napoli rischia di perdere Lukaku per due mesi. Dilemma per Manna: ritorno sul mercato?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'incredibile spregiudicatezza del progetto del nuovo Parma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I due giocatori da non perdere nel nuovo Sassuolo che nasce di Fabio Grosso
Immagine news podcast n.2 Heggem e Vitik. Così Sartori ha deciso di investire ancora una volta sulle sue idee
Immagine news podcast n.3 L'Udinese ha preso uno dei giovani talenti più ambiti in mezza Europa
Immagine news podcast n.4 La rivoluzione del Liverpool passa anche da un colpo in Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Parlato sulle seconde squadre: "Meglio far crescere i giovani in casa che mandarli in prestito"
Immagine news Serie C n.2 Bolis sul Football Video Support: "Primi ad averlo, ci stiamo istruendo per capire come funziona"
Immagine news Serie C n.3 Pineto, il ds Di Giuseppe: "Girone B è il raggruppamento di ferro. L'Arezzo si è mosso meglio"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter e Milan attendono Lookman e Hojlund: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine news Serie A n.2 Roma, i tormenti di Gasperini: vuole un bomber e Krstovic sarebbe graditissimo
Immagine news Serie A n.3 Juventus su Zhegrova: la valutazione del Lille è tra i 15 e i 20 milioni di euro
Immagine news Serie A n.4 Pisa, Semper: "Ho avuto la fortuna di parare quasi tutti i rigori, sono contento"
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, si complica la pista Muniz. E la Dea è pronta a tornare con forza su Krstovic
Immagine news Serie A n.6 Napoli, ecco Miguel Gutierrez: il settimo acquisto azzurro è arrivato a Villa Stuart
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, possibili (grosse) novità: per La Gazzetta dello Sport si pensa ad abolire i playout
Immagine news Serie B n.2 Frosinone ok al 92', Monza eliminato dalla Coppa Italia. Gol e highlights della gara
Immagine news Serie B n.3 Serie B al via: si parte venerdì con Pescara-Cesena. Il calendario completo della stagione
Immagine news Serie B n.4 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
Immagine news Serie B n.5 Cesena, Mignani: "Step in più rispetto alle amichevoli, ma anche campanelli d'allarme"
Immagine news Serie B n.6 Buffa su Palermo-City: "Proprietà straniere con poco rispetto per la storia. Manca romanticismo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il calendario completo della nuova stagione. Eccolo diviso per gironi
Immagine news Serie C n.2 Coppa Italia Serie C, il secondo turno: la Juventus NG trova il Renate, Ospitaletto-Inter U23
Immagine news Serie C n.3 Salernitana ad alta tensione. Raffaele chiede rinforzi, il club replica a muso duro
Immagine news Serie C n.4 Sorrento, Conte: "Battuta squadra forte. Salviamoci, poi si vedrà dove arriveremo"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Raffaele: "Servono rinforzi, possibilmente pronti. Avvio sarà difficoltoso"
Immagine news Serie C n.6 Pergolettese eliminata ai rigori, Curioni: "Brucia, ma abbiamo chiuso in crescendo"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter, è nuovamente addio con Diaz: la francese torna in prestito al Fleury
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, sovraccarico muscolare per Bonansea. Non convocata per la The Women's Cup
Immagine news Calcio femminile n.3 Novellino lascia il calcio giocato: "Scelta difficile. Non so se sia un addio o un arrivederci"
Immagine news Calcio femminile n.4 Calcio femminile: Sofia Cantore segna al debutto negli Usa ed è subito record
Immagine news Calcio femminile n.5 Stasera si conclude la The Women's Cup: la finale Juve-Inter gustoso anticipo della Serie A
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter, arriva un talento balcanico a centrocampo: Masa Tomasevic ha firmato un triennale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Morata al Como non solo per il lago…