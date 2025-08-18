Ufficiale Rafa Mir lascia il Siviglia: l'attaccante spagnolo va all'Elche in prestito fino a giugno

L’Elche e il Siviglia hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in prestito di Rafa Mir fino al termine della stagione. L’operazione prevede anche un’opzione di acquisto a favore del club franjiverde, che punta a rafforzare il proprio attacco con l’esperienza e il fiuto del gol del centravanti murciano.

Rafael Mir Vicente, nato a Cartagena il 18 giugno 1997, vanta un curriculum di tutto rispetto nel calcio spagnolo e internazionale. Cresciuto nei vivai di Valencia e Barcellona, ha mosso i primi passi nel professionismo con il Wolverhampton in Inghilterra, prima di distinguersi con Las Palmas e Huesca, dove si è imposto come uno degli attaccanti più prolifici della Liga. Le sue prestazioni lo hanno portato al Siviglia, con cui ha partecipato a competizioni europee e conquistato la UEFA Europa League.

Centravanti potente, abile nel gioco aereo e con entrambi i piedi, Rafa Mir porta al Martínez Valero qualità tecniche e leadership. Internazionale nelle selezioni giovanili spagnole, ha contribuito al successo della Spagna Under-21 a Euro 2019 e ha conquistato la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Il suo arrivo rappresenta un colpo importante per l’Elche, che potrà contare su un attaccante esperto, determinato e con il desiderio di lasciare il segno. "La società e i tifosi accolgono Rafa con entusiasmo, certi che il suo contributo possa fare la differenza in una stagione che si preannuncia piena di sfide", si legge nel comunicato.