Ramos torna di nuovo a Siviglia, ma da proprietario: trattative avanzate per l'acquisizione

Sergio Ramos è seriamente intenzionato a comprare il Siviglia e non vuole perdere tempo: secondo quanto riportato da AS, nei prossimi giorni sono previste diverse riunioni con i principali azionisti del club e alcuni dei protagonisti della possibile cessione, affiancato dal suo legale, Julio Senn.

Uno degli interlocutori chiave sarà Alberto Pérez Solano, segretario del Consiglio e braccio destro di José María del Nido Carrasco, figura centrale nelle trattative per il passaggio di proprietà. L’obiettivo di Ramos è trovare un accordo sul prezzo e sulle condizioni che convincano tutte le parti. L’ex capitano del Real Madrid valuta complessivamente l'operazione intorno ai 400 milioni di euro, comprensivo del debito della società.

Al momento, un’offerta proveniente da un gruppo statunitense resta in stand-by: dopo un’analisi dei conti, è emerso che la cifra richiesta non può essere raggiunta. Ramos dovrà quindi avvicinarsi alla cifra proposta dagli azionisti o, in alternativa, saranno loro a ridurre le pretese di fronte alla situazione sempre più complessa della società. Le prossime riunioni di questa settimana saranno decisive: il Siviglia potrebbe così entrare in una nuova era sotto la guida di un grande della sua storia, con l’ombra di importanti investitori a supporto della trattativa.