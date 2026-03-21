Real-Atletico senza portieri titolari, Simeone si fida di Musso: "Sta lavorando benissimo"

Alla vigilia del derby al Bernabéu, Diego Pablo Simeone ha parlato ai media sottolineando l’importanza del confronto tra le due squadre della capitale. "È una partita importante, c’è rivalità nella città dove vivono entrambi i club. I nostri tifosi ci mettono tantissima passione in questi match", ha spiegato l’allenatore dell’Atletico.

Simeone ha commentato anche l'assenza dei due portieri titolari: "La gente soffre perché mancano due estremi difensori di livello altissimo come Courtois e Oblak, ma i sostituti sono all'altezza". SuJulián Álvarez: "È un ragazzo umile e rispettoso. Come tutti, ha momenti migliori e altri più complicati. Nei recenti match abbiamo visto alti e bassi, ma sappiamo che il percorso non è mai lineare: ci sono curve da affrontare".

Sull’organizzazione della squadra, Simeone ha parlato della pressione emotiva che caratterizza il derby: "È un match che si gioca molto con l’emozione e la voglia di fare bene. Cercheremo di sfruttare al massimo le nostre opportunità per far male all’avversario". Il tecnico ha anche lodato Juan Musso: "Lavora benissimo da quando è arrivato, non solo in campo ma anche nello spogliatoio. Siamo molto contenti del suo apporto".

Su Alvaro Arbeloa, tecnico avversario, Simeone ha espresso apprezzamento per il rapporto con i giocatori del Real Madrid: "Lavora bene, c’è un’intesa che si percepisce con i calciatori. C’è un’identità simile a quella che l’allenatore richiede e sta ottenendo risultati". Infine, sul piano tattico e le rotazioni: "Non so ancora come posizionarci in tutte le situazioni. Dobbiamo gestire bene energie e giocatori tra Champions, Coppa e Liga. Tutti vogliono giocare, il gruppo è motivato e speriamo di arrivare al match nelle migliori condizioni".