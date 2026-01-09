Real Madrid, Mbappé verso il recupero per la finale di Supercoppa contro il Barcellona

Kylian Mbappé resta il grande protagonista annunciato della finale di Supercoppa spagnola tra Real Madrid e Barcellona, in programma domenica alle 20:00 a Gedda. Dopo l’infortunio al ginocchio sinistro rimediato a inizio dicembre e uno stop di quasi tre settimane, l’attaccante francese è riuscito a bruciare le tappe e a rientrare in tempi record.

Una risonanza magnetica aveva evidenziato una distorsione che inizialmente sembrava destinata a tenerlo fuori dalla competizione, ma a soli undici giorni dall’infortunio Mbappé è tornato ad allenarsi con continuità, convincendo lo staff tecnico con segnali giudicati molto positivi. Da escluso annunciato a possibile protagonista: il ribaltone è servito.

A confermare le buone sensazioni è stato Xabi Alonso, che non ha nascosto l’ottimismo sulle condizioni del numero 7: “Si è allenato giovedì e si sente bene. Ha le stesse possibilità di giocare di tutti gli altri convocati”. Parole che aprono concretamente alla possibilità di vederlo in campo dal primo minuto nel Clasico. Secondo L’Equipe, Mbappé ha lavorato duramente negli ultimi giorni con un obiettivo chiaro: esserci nella notte più attesa della Supercoppa. La titolarità resta un’opzione concreta, anche se dopo la finale potrebbe essere previsto un nuovo periodo di gestione fisica.