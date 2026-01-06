Niente Supercoppa per Mbappé. L'asso del Real Madrid non recupera dall'infortunio
Di seguito la lista dei convocati del Real Madrid per la Supercoppa spagnola in Arabia Saudita. La squadra di Xabi Alonso affronterà l'Atlético Madrid in semifinale allo stadio King Abdullah di Gedda, partita in programma giovedì alle ore 20 italiane. La vincente giocherà domenica contro una fra Barcellona e Athletic Bilbao.
Salta all'occhio l'assenza di Kylian Mbappé. Il capocannoniere de LaLiga non ha recuperato dall'infortunio al ginocchio. In merito il club ha optato per un trattamento conservativo, evitando l'intervento chirurgico.
PORTIERI: Courtois, Lunin, Fran González.
DIFENSORI: Carvajal, Alaba, Alexander-Arnold, Asensio, Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy, Huijsen, David Jiménez.
CENTROCAMPISTI: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Thiago.
ATTACCANTI: Vinicius Jr., Rodrygo, Gonzalo Fernández e Mastantuono.
