Real-City, Guardiola: "Un consiglio a Xabi Alonso? Deve fare la pipì da solo"

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 20:57Calcio estero
Daniele Najjar

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Real Madrid.

La partita si giocherà a Madrid e proprio su questo si è soffermato l'allenatore catalano: "Abbiamo giocatori importanti che faranno la loro prima gara qui al Bernabeu. I grandi giocatori che hanno lasciato un'eredità per un decennio qui al City - come Kevin De Bruyne, Walker, Gundogan, Stones - non sono qui oggi. Molti sono nuovi, vogliono sperimentare tutto questo. Vogliono sapere che l'hanno fatto in passato e che possono farlo di nuovo. È un buon posto per dimostrare te stesso e come sei come squadra", le sue parole.

Parlando del tecnico rivale, Xabi Alonso, Guardiola ha dichiarato: "Se mi sta simpatico? Certo che ho simpatia perché siamo stati insieme per due anni ed è stata un'esperienza incredibile stare con lui. Non solo come manager; condividiamo anche le famiglie. Barcellona e Real Madrid sono i club più difficili da gestire a causa dell'ambiente".

Poi ha aggiunto: "È un posto difficile, ma lui lo sa - è la realtà di essere a questo livello. Molti giocatori sono infortunati nel Real, come successo a noi la scorsa stagione, ma lui è in grado di fare ciò che è richiesto dalla posizione che ricopre. Ovunque oggi devi vincere altrimenti hai un problema". Infine una battuta: "Un consiglio? Dovrebbe fare la pipì da solo, io non la farò per lui. Vi piace come titolo, eh? Se avessi fatto giocare il Real Madrid come ho fatto giocare l'anno scorso il Manchester City, sarei stato esonerato dopo 6 mesi".

