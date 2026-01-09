A Lione sono pronti a cederlo e in Liga non mancano le pretendenti: Satriano verso la Spagna

L’Olympique Lione ha scelto di intervenire sul mercato invernale puntando su Endrick, arrivato in prestito secco per rinforzare un reparto offensivo rimasto orfano, in estate, di Georges Mikautadze e Alexandre Lacazette. Una mossa che racconta anche le difficoltà incontrate da Martin Satriano, approdato in Francia come possibile alternativa ma mai davvero entrato nelle gerarchie dei Gones.

L’attaccante uruguaiano, 24 anni, era stato ingaggiato con l’idea di rappresentare una soluzione di rotazione, ma il suo rendimento – 18 presenze complessive, con 3 gol e un assist – non ha convinto pienamente lo staff tecnico. Da qui le valutazioni in corso sul suo futuro, che potrebbe essere lontano dal Groupama Stadium già in questa sessione di mercato.

Secondo quanto riportato da La Voz de Asturias, il Real Oviedo avrebbe inserito Satriano nella lista dei profili seguiti per rinforzare l’attacco. Il tecnico Guillermo Almada è stato chiaro: “Il club è alla ricerca di un nuovo centravanti per potenziare il reparto offensivo”. Un identikit che combacia con quello dell’ex Inter, alla ricerca di continuità e centralità in un nuovo progetto.

Ma l’Oviedo non è l’unica pretendente. Nelle ultime settimane sono stati accostati al giocatore anche Elche, Girona e Levante, segnale di un interesse concreto dalla Spagna per il classe 2000. Il Lione osserva e valuta: con l’arrivo di Endrick e la necessità di ridisegnare l’attacco, la partenza di Satriano non è più un’ipotesi remota, ma una possibilità sempre più concreta.