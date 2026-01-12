Real, le ultime parole famose di Xabi Alonso dopo il ko in Supercoppa: "È il trofeo meno importante"

All’indomani della sconfitta in finale di Supercoppa spagnola con il Barcellona, si interrompe il percorso condiviso tra Xabi Alonso e Real Madrid. La decisione, comunicata pochi minuti fa, è ufficiale e, nell’annunciarla, il club di Florentino Perez va riferimento a un “comune accordo”. Inevitabile, in attesa di capire meglio le motivazioni più profonde, che il ko in Supercoppa abbia avuto il suo peso.

Riecheggiano, da questo punto di vista, le prime dichiarazioni di Xabi Alonso da Gedda, dopo la sconfitta, e a questo punto le ultime da allenatore del Real Madrid: “Questa è la competizione meno importante che abbiamo. Ora è il momento di concentrarci sui prossimi obiettivi”. Sarà compito, a questo punto, di chi prenderà il posto dell’ex centrocampista.

Sono dichiarazioni, arrivate in una fase già abbastanza delicata - anche se il Madrid è secondo in classifica con appena quattro punti di ritardo dal Barça primo -, che hanno fatto letteralmente infuriare i tifosi del Real. La scelta di Xabi Alonso (che ha trovato anche il tempo di esaltare il gol “spettacolare” di Vinicius) di minimizzare quello che è comunque un ko in finale e contro l’avversario più sentito dalla tifoseria ha rappresentato per molti un insulto alla storia e alle ambizioni del Real. Ed è forse stata l’ultima goccia nel vaso madridista.