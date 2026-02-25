Real Madrid-Benfica, le formazioni ufficiali: Arbeloa sorprende in attacco, Pavlidis dal 1'
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Real Madrid-Benfica, altra gara di ritorno dei playoff di Champions League disposta per questa sera. Si riparte dall'1-0 firmato da Vinicius Jr e dai blancos, con le aquile di contro a caccia del ribaltone e della qualificazione agli ottavi del torneo.
Lato Arbeloa, in attacco - complice la squalifica di Rodrygo - avanti con il giovane del vivaio Gonzalo Garcia dal 1', torna in campo Vinicius per affrontare le polemiche dopo i presunti insulti razzisti ricevuti da Prestianni (fermato un turno) sulla trequarti con Arda Guler. A centrocampo compare anche Valverde, scagionato dall'UEFA dopo l'insurrezione del club portoghese per un possibile pugno rifilato a Dahl.
Il Benfica invece punta tutto su bomber Pavlidis in attacco, Aursnes-Rafa Silva-Schjelderup la trequarti alle sue spalle per cercare di infilare gol nella porta di Courtois, in difesa out Antonio Silva e al suo posto Tomas Araujo in compagnia del fedelissimo capitano Otamendi.
Per dovere di cronaca, Jose Mourinho non sarà presente in panchina perché squalificato all'andata al Da Luz. Al suo posto il vice Tralhao.
Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Asencio, Carreras; Tchouameni, Valverde, Camavinga; Guler, Vinicius; Gonzalo.
A disposizione: Lunin, Gonzalez, Carvajal, Alaba, Fran Garcia, Brahim Diaz, Mendy, Cestero, Mastantuono, Angel, Palacios, Pitarch.
Allenatore: Alvaro Arbeloa.
Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Tomas Araujo, Otamendi, Dahl; Rios, Barreiro; Aursnes, Rafa Silva, Schjelderup; Pavlidis.
A disposizione: Samuel Soares, Diogo Ferreira, Antonio Silva, Barrenechea, Bah, Ivanovic, Sudakov, Lukebakio, Lopes Cabral, José Neto, Anisio Cabral.
Allenatore: Joao Tralhao (vice Mourinho)
Squalificati: Rodrygo, Prestianni.