Cherki e la nuova esultanza: la dedicherà ai bambini malati di un ospedale di Lione

Rayan Cherki sta finalmente riscrivendo la sua immagine. In passato era visto come giovane talentuoso ma presuntuoso: oggi, il centrocampista francese mostra maturità e valori concreti, sia sul campo che fuori. Dopo una prima stagione convincente con il Manchester City e i primi passi con nazionale maggiore francese, Cherki dimostra di essere un uomo con principi solidi.

Tornato a Lione ieri, il 22enne ha voluto dedicare del tempo ai più piccoli, visitando i bambini malati nel centro ospedaliero Léon-Bérard. Un gesto che non solo porta sorrisi ai piccoli pazienti, ma che gli ha anche ispirato la sua nuova esultanza, che dedicherà a un bambino malato al prossimo gol. Su Instagram, Resta da vedere se sarà mostrata già sabato prossimo, in occasione della sfida contro il Leeds United.