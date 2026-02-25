Un tifoso del Benfica ha lasciato delle banane vicino a una foto di Vinicius nel museo del Real

Un nuovo episodio di razzismo coinvolge Vinícius Júnior. A pochi minuti dal match tra Real e Benfica, un tifoso portoghese in visita al museo del club madrileno ha depositato un mazzo di banane sopra una foto del giocatore brasiliano esposta nella struttura. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro dei social, scatenando indignazione e proteste.

L’episodio arriva in un contesto già particolarmente teso tra le due squadre, dopo il match di andata e le polemiche nate dall’accusa di insulti razzisti rivolti a Vinícius da Gianluca Prestianni. Oltre all’atto simbolico nel museo, le tensioni si sono riflesse nei dintorni dello stadio: i tifosi lusitani hanno denunciato una repressione violenta e, in alcune zone, sono stati riscontrati problemi di accesso. Le autorità e i club coinvolti non hanno ancora commentato pubblicamente l’episodio, che si aggiunge a una lunga serie di gesti discriminatori nei confronti del brasiliano negli ultimi anni.