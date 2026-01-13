Real Madrid, Butragueño saluta Xabi Alonso: "Rimani una leggenda del club"

Emilio Butragueño, presidente del consiglio direttivo del Real Madrid, è stato incaricato di presentare Arbeloa come nuovo allenatore del club merengue. Nella sala stampa di Valdebebas Butragueno ha dato il benvenuto al nuovo allenatore, senza però dimenticarsi di ringraziare Xabi Alonso, esonerato ieri pomeriggio.

Queste le sue parole: "Caro Álvaro. Benvenuto a casa tua. Ti aiuteremo tutti a realizzare i desideri dei nostri fan. Speriamo che ora li otterrai come allenatore della prima squadra. Vorrei dedicare anche alcune parole per Xabi Alonso. Sa che sarà sempre la sua casa e ha l'affetto di tutti. È una leggenda del club. La decisione è stata presa di comune accordo e lo ringraziamo per sua vostra dedizione. Gli auguriamo tutto il meglio per il futuro", ha detto.

Lo stesso Arbeloa nel corso della conferenza ha confidato di aver parlato con il suo precedessore e amico: "Se ho parlato con Xabi? Sì, certo. Ieri ho parlato con Xabi, sapete tutti l'amicizia che mi unisce a lui e quanto lo apprezzo e lo amo ed è reciproco e così continuerà ad essere". Poi ha fatto schermo: "Se ho parlato con Xabi dei problemi della squadra? Quello di cui parlo con Xabi rimane tra noi. Non vedo l'ora di iniziare con la mia prima partita, giochiamo in Coppa. Ho una squadra straordinaria tra le mani. Non vedo l'ora che arrivi la partita".