Real Madrid, Butragueno: "Quinta stagione di fila contro il City... Può succedere di tutto"

Emilio Butragueno del Real Madrid ha parlato a Sky Sport del sorteggio degli ottavi di Champions League che ha accoppiato i Blancos ancora una volta col Manchester City di Pep Guardiola: "Credo siano 5 stagioni di fila che ci affrontiamo… Li conosciamo molto bene, una squadra straordinaria con giocatori fantastici in tutti i ruoli. Saranno sfide difficili, con necessità di esprimerci al massimo. C'è però fiducia nei nostri giocatori, che faranno due grandi partite".

Per la prima volta il Real Madrid non è fra le favorite?

"E' una competizione difficilissima, sappiamo che può succedere di tutto. Noi siamo il Real, abbiamo esperienza in questa competizione. Abbiamo avuto diversi infortuni, speriamo di recuperare qualcuno. Di certo saranno due sfide intense, i dettagli come sempre determineranno chi passerà il turno".