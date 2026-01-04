Real Madrid dilaga con i ragazzi della cantera. Primi tre gol ne LaLiga per Gonzalo Garcia
Il Real Madrid risponde al successo del Barcellona nel derby e rifila un pokerissimo al Betis: 5-1. Pomeriggio indimenticabile per Gonzalo Garcia: l'attaccante 21enne ha segnato una tripletta e prima di oggi non aveva mai segnato in 18 partite di campionato. Garcia aveva fatto il suo esordio nella stagione 2023/24 chiudendo con 2 presenze ne LaLiga. Tre gettoni nel 2024/25 mentre in questa stagione Xabi Alonso lo ha impiegato in campionato in 13 occasioni, ma solo una volta da titolare.
In compenso, Garcia si era messo in mostra nel Mondiale per Club dove aveva segnato 4 reti in 6 partite arrivando persino a vincere il titolo di capocannoniere del torneo, al pari di Angel di Maria, Serhou Guirassy e Marcos Leonardo.
Con Mbappé infortunato, è stata la sua occasione dal primo minuto, in un 4-4-2 in coppia con Vinicius. E ha sfruttato come meglio non avrebbe potuto l'occasione. Nato a Madrid nel marzo 2004, Gonzalo Garcia è un prodotto del vivaio dei blancos, facendo tutta la trafila. E a completare il tabellino dei marcatori contro il Betis ci hanno pensato altri due giocatori della cantera, ossia Raul Asencio e Fran Garcia. Di Cucho Hernandez la rete dei betici.
Questo il programma completo della 18^ giornata
Venerdì 2 gennaio
Rayo Vallecano - Getafe 1-1
Sabato 3 gennaio
Celta Vigo - Valencia 4-1
Osasuna - Athletic Club 1-1
Elche - Villarreal 1-3
Espanyol - Barcellona 0-2
Domenica 4 gennaio
Siviglia - Levante 0-3
Real Madrid - Real Betis 5-1
Alaves - Real Oviedo (ore 18.30)
Maiorca - Girona (ore 18.30)
Real Sociedad - Atletico Madrid (ore 21)
CLASSIFICA
1. Barcellona 49
2. Real Madrid 45
3. Villarreal 38
4. Atlético Madrid 37
5. Espanyol 33
6. Betis 28
7. Celta Vigo 26
8. Athletic 24
9. Elche 22
10. Getafe 21
11. Siviglia 20
12. Osasuna 19
13. Rayo Vallecano 19
14. Maiorca 18
15. Alavés 18
16. Real Sociedad 17
17. Valencia 16
18. Girona 15
19. Levante 13
20. Oviedo 11
MARCATORI
18 reti: Mbappé (Real Madrid)
11 reti: Ferran Torres (Barcellona)
9 reti: Lewandowski (Barcellona) e Muriqi (Maiorca)