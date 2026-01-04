Real Madrid dilaga con i ragazzi della cantera. Primi tre gol ne LaLiga per Gonzalo Garcia

Il Real Madrid risponde al successo del Barcellona nel derby e rifila un pokerissimo al Betis: 5-1. Pomeriggio indimenticabile per Gonzalo Garcia: l'attaccante 21enne ha segnato una tripletta e prima di oggi non aveva mai segnato in 18 partite di campionato. Garcia aveva fatto il suo esordio nella stagione 2023/24 chiudendo con 2 presenze ne LaLiga. Tre gettoni nel 2024/25 mentre in questa stagione Xabi Alonso lo ha impiegato in campionato in 13 occasioni, ma solo una volta da titolare.

In compenso, Garcia si era messo in mostra nel Mondiale per Club dove aveva segnato 4 reti in 6 partite arrivando persino a vincere il titolo di capocannoniere del torneo, al pari di Angel di Maria, Serhou Guirassy e Marcos Leonardo.

Con Mbappé infortunato, è stata la sua occasione dal primo minuto, in un 4-4-2 in coppia con Vinicius. E ha sfruttato come meglio non avrebbe potuto l'occasione. Nato a Madrid nel marzo 2004, Gonzalo Garcia è un prodotto del vivaio dei blancos, facendo tutta la trafila. E a completare il tabellino dei marcatori contro il Betis ci hanno pensato altri due giocatori della cantera, ossia Raul Asencio e Fran Garcia. Di Cucho Hernandez la rete dei betici.

Questo il programma completo della 18^ giornata

Venerdì 2 gennaio

Rayo Vallecano - Getafe 1-1

Sabato 3 gennaio

Celta Vigo - Valencia 4-1

Osasuna - Athletic Club 1-1

Elche - Villarreal 1-3

Espanyol - Barcellona 0-2

Domenica 4 gennaio

Siviglia - Levante 0-3

Real Madrid - Real Betis 5-1

Alaves - Real Oviedo (ore 18.30)

Maiorca - Girona (ore 18.30)

Real Sociedad - Atletico Madrid (ore 21)

CLASSIFICA

1. Barcellona 49

2. Real Madrid 45

3. Villarreal 38

4. Atlético Madrid 37

5. Espanyol 33

6. Betis 28

7. Celta Vigo 26

8. Athletic 24

9. Elche 22

10. Getafe 21

11. Siviglia 20

12. Osasuna 19

13. Rayo Vallecano 19

14. Maiorca 18

15. Alavés 18

16. Real Sociedad 17

17. Valencia 16

18. Girona 15

19. Levante 13

20. Oviedo 11

MARCATORI

18 reti: Mbappé (Real Madrid)

11 reti: Ferran Torres (Barcellona)

9 reti: Lewandowski (Barcellona) e Muriqi (Maiorca)