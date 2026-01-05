Mbappé out, Garcia ne fa 3. Xabi Alonso: "Partita da sogno, aveva voglia di segnare"

Il Real Madrid ha iniziato il 2026 nel migliore dei modi, travolgendo il Betis 5-1 nel primo match dell’anno e lasciando Xabi Alonso più che soddisfatto. Il tecnico ha elogiato soprattutto la prestazione di Gonzalo Garcia, autore di una tripletta nel Bernabéu, sottolineando come il giovane talento abbia mostrato impegno e maturità sia in campo sia fuori: "Gonzalo ha disputato una partita da sogno. Si vede che aveva voglia di segnare, e il lavoro quotidiano che fa paga", ha dichiarato Alonso, evidenziando quanto sia importante valorizzare i canterani del club.

Un concetto ribadito anche dall’osservazione che tutti e cinque i gol contro il Betis siano stati segnati da prodotti del vivaio, "un dato fantastico", ha detto il tecnico, che ci tiene a premiare chi dimostra attitudine e costanza. Alonso ha difeso inoltre Vinicius, nuovamente fischiato dal Bernabéu: "Ha dato tantissimo, è entrato bene in partita ed è stato determinante. Sarà fondamentale per la Supercoppa". La gestione del talento brasiliano, così come di Rodrygo e del resto del reparto offensivo, fa parte di una strategia più ampia: "Abbiamo molti giocatori importanti, decido partita per partita, cercando equilibrio e prestazioni di squadra".

Con lo sguardo già rivolto alla Supercoppa di Spagna, Alonso ha sottolineato l’entusiasmo per un torneo breve e intenso: "Ci aspetta un derby appassionante. Speriamo di arrivare in finale".