Real Madrid, piove sul bagnato: anche Mbappe a rischio per la sfida col Manchester City

Il Real Madrid arriva in condizioni critiche alla delicatissima sfida di Champions contro il Manchester City. Come se non bastassero le critiche a Xabi Alonso per il rendimento altalenante, la lista degli indisponibili è impressionante: fuori Militão, Carvajal, Alexander-Arnold, Alaba e Mendy, oltre a Huijsen e Camavinga. Nonostante una minima speranza alla vigilia, nessuno dei due si è allenato e saranno esclusi dalla sfida.

Restano quindi a disposizione solo quattro difensori di ruolo. E poi c’è il grande punto interrogativo dell'ultimo minuto: Kylian Mbappé. L’attaccante francese soffre per la frattura all’anulare della mano ma soprattutto per un fastidio persistente alla gamba sinistra. Da Valdebebas trapela pessimismo e tutto lascia pensare che l'atteso duello con Haaland potrebbe saltare. Per Xabi Alonso, che si gioca la panchina, lo scenario è da incubo.

Non a caso, prima dell'allenamento c'è stato un abbraccio collettivo: un gesto simbolico dopo le parole di Xabi Alonso ("siamo un gruppo, andiamo avanti uniti") e quelle di Tchouaméni ("Se perdiamo, è colpa nostra, non dell’allenatore"). Il vero messaggio arriverà però domani, sul campo, al Bernabéu (21:00). Per completare la lista dei convocati, ci sarà spazio per i giovani della Fábrica: oltre ai portieri Mestre e Fran González, ci saranno anche il centrale Valdepeñas e Cestero, il mediano definito da Arbeloa "il miglior numero 6 di Spagna". Presenti anche all’ultimo allenamento, potrebbero essere chiamati subito in causa. Domani, più che mai, il Real si aggrapperà ai suoi giovani.