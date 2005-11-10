Il Real Madrid prova a tenere aperto un campionato che pare già chiuso: il programma de LaLiga
Niccolò Righi
Prosegue oggi, domenica 18 ottobre, la nona giornata de LaLiga, con quattro partite in programma. Si comincia alle 14:00, dove l’Osasuna ospita il Racing Santander, mentre alle 16:15 il Ceta Vigo, reduce dal ko in Europa League contro la Juventus, ospita l’Alaves. Alle 18:30 il fanalino di coda Malaga se la vedrà contro la Real Sociedad. Chiude il programma domenicale il Real Madrid, in scena al Bernabeu contro il Siviglia per provare a tenere aperta una Liga dove il Barcellona sembra aver già a ottobre in tasca mezzo scudetto.
Il programma della nona giornata de LaLiga
Venerdì 16 ottobre
Deportivo La Coruña - Levante 1-1
Sabato 17 ottobre
Espanyol - Atletico Madrid 0-1
Villarreal - Elche 0-0
Betis - Barcellona 2-5
Valencia - Athletic Bilbao 0-0
Domenica 18 ottobre
Osasuna - Racing Santander
Celta Vigo - Alavés
Malaga - Real Sociedad
Real Madrid - Siviglia
Lunedì 19 ottobre
Getafe - Rayo Vallecano
CLASSIFICA
1. Barcellona 27
2. Atletico Madrid 22
3. Betis 19
4. Real Madrid 18*
5. Siviglia 14*
6. Real Sociedad 13*
7. Alavés 11*
8. Deportivo La Coruña 11
9. Celta Vigo 8*
10. Villarreal 9
11. Athletic Bilbao 9**
12. Espanyol 8
13. Rayo Vallecano 8**
14. Getafe 8*
15. Racing Santander 8*
16. Osasuna 8*
17. Levante 7*
18. Elche 7
19. Valencia 6
20. Malaga 4*
*Una partita in meno
** Due partite in meno