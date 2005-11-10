Lione, Fonseca annuncia turnover contro il Nizza: "Sarà difficile dal punto di vista fisico"

Paulo Fonseca prepara una rotazione ampia in vista della sfida di Ligue 1 contro il Nizza. Alla vigilia della partita, l'allenatore del Lione ha spiegato la necessità di gestire le energie della rosa, considerando il calendario fitto di impegni tra campionato ed Europa League. Il tecnico portoghese si aspetta una gara particolarmente intensa contro un avversario in un buon momento di forma e vuole schierare una squadra in grado di sostenere ritmi elevati.

"È impossibile far giocare nuovamente tutti i calciatori che hanno disputato l'ultima partita. È stata una gara molto intensa, quindi effettuerò diverse rotazioni. Ci sono ruoli in cui è più difficile cambiare, ma in difesa centrale e a centrocampo abbiamo questa possibilità. Anche in attacco possiamo apportare modifiche per avere una squadra fresca", ha dichiarato Fonseca.

Opportunità per chi gioca meno

L'allenatore ha sottolineato come la vicinanza degli impegni renda complicato recuperare completamente: "Il Nizza sta attraversando un buon periodo e avremo bisogno di giocatori freschi. Sarà anche un'opportunità per chi ha giocato meno. Tra le partite di Europa League e quella contro il Nizza non abbiamo il tempo necessario per permettere ai giocatori di recuperare totalmente. Per questo la terza partita sarà la più difficile dal punto di vista fisico". Fonseca ha poi confermato la fiducia in Rémy, annunciando che sarà lui a giocare dal primo minuto, e ha lasciato aperta la possibilità di impiegare anche Duranville. Rémi Himbert sarà aggregato alla prima squadra, mentre Adil Hamdani e Steeve Kango giocheranno con la formazione riserve. In Ligue 1, infatti, il Lione potrà convocare soltanto 20 calciatori. "Continuerò su questa strada finché riceverò segnali positivi, come è accaduto nelle ultime partite. I giocatori sanno che avranno tutti le loro opportunità e che ho fiducia in ciascuno di loro", ha concluso il tecnico.