Regragui carica il Marocco per la semifinale. Intanto arriva il miglior ranking FIFA di sempre

Ieri, alla vigilia della semifinale di Coppa d’Africa contro la Nigeria, Walid Regragui ha scelto parole forti per descrivere la posta in palio. In conferenza stampa, il commissario tecnico dei Leoni dell’Atlante ha definito la sfida come "la partita più importante nella storia del calcio marocchino", un’affermazione che fotografa perfettamente il momento straordinario vissuto dalla Nazionale nordafricana.

Il Marocco, padrone di casa di questa CAN, insegue infatti un titolo continentale che manca dal lontano 1976. Un’attesa lunga mezzo secolo, che rende questo percorso ancora più carico di significato. Ma al di là dell’obiettivo immediato, i successi recenti hanno già prodotto un risultato storico: la selezione marocchina è certa di raggiungere il miglior piazzamento FIFA della sua storia. Il netto successo per 2-0 contro il Camerun nei quarti di finale ha permesso al Marocco di guadagnare 11,42 punti nel ranking mondiale e questo balzo consente ai nordafricani di salire dall’undicesimo all’ottavo posto, superando nazionali di primo piano come Belgio e Germania. Un traguardo che rappresenta anche il miglior posizionamento mai raggiunto da una squadra africana.

E il sogno potrebbe non fermarsi qui. In caso di vittoria finale il prossimo 18 gennaio, il Marocco avrebbe la possibilità di avvicinarsi ulteriormente all’élite del calcio mondiale: il quinto posto occupato dal Brasile dista appena 27 punti. Numeri che certificano la continuità e la crescita di una Nazionale ormai stabilmente tra le grandi del panorama internazionale.