Crisi Liverpool, il club contatta Xabi Alonso. La panchina di Slot non è così solida

Dopo l'esonero dal Real Madrid, il futuro di Xabi Alonso è tornato al centro del dibattito internazionale. Nonostante l'esperienza complicata sulla panchina dei Blancos, il tecnico basco conserva un grande mercato grazie allo straordinario lavoro svolto precedentemente al Bayer Leverkusen. Sin dai primi istanti successivi al suo addio a Madrid, si è iniziato a speculare su un suo possibile approdo in Bundesliga o in Premier League, campionati dove gode di altissima stima.

Tra le pretendenti spicca il Liverpool, club di cui Alonso è stato una bandiera da calciatore e che non lo ha mai dimenticato. Secondo quanto riportato dal quotidiano As, l'entourage dell'allenatore avrebbe già ricevuto una chiamata da Anfield per sondare la sua disponibilità futura. La risposta di Xabi Alonso sarebbe stata positiva, aprendo concretamente alla possibilità di un ritorno in quella che è stata la sua casa per cinque stagioni.

I Reds si starebbero muovendo in anticipo per non farsi trovare impreparati nel caso in cui il rapporto con Arne Slot dovesse interrompersi al termine della stagione. I contatti con Iñaki Ibáñez, agente di Alonso, avrebbero confermato la predisposizione del tecnico a sposare il progetto inglese, segnando potenzialmente uno dei ritorni più romantici e attesi della prossima sessione di mercato.