Retroscena West Ham: clausola d'uscita speciale nel contratto di Nuno Espirito Santo

La stagione degli West Ham sta prendendo una piega pericolosa. In Premier League gli Hammers occupano il 18° posto e il distacco dal Nottingham Forest è di sei punti, una situazione che alimenta timori concreti in vista del finale di campionato. E che nei giorni scorsi ha messo al centro delle discussioni anche la posizione dell'allenatore in panchina.

Secondo quanto riportato da The Athletic, il futuro di Nuno Espirito Santo è legato a una clausola molto particolare inserita nel suo contratto. L’allenatore portoghese, arrivato a settembre per sostituire Graham Potter, ha firmato un accordo triennale con il club londinese. Tuttavia, nel testo sarebbe presente una condizione chiara: in caso di retrocessione in Championship, il tecnico potrebbe essere sollevato dall’incarico senza ricevere alcuna indennità.

Una scelta che riflette l’urgenza del momento e la necessità di tutelare il club sotto il profilo economico. Con la squadra invischiata nella lotta per non scendere di categoria, ogni partita assume ora un peso decisivo non solo per la classifica, ma anche per il destino della panchina. Le prossime settimane diranno se il West Ham riuscirà a invertire la rotta o se la clausola resterà una semplice precauzione contrattuale.