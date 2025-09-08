Ufficiale Ricordate Cengiz Under? L'ex Roma è tornato in Europa, in prestito al Besiktas

Cengiz Under cambia di nuovo vita. L'esterno offensivo classe '97, vecchio volto noto della Serie A per l'esperienza alla Roma tra 2017 e 2020, terminato il prestito semestrale al Los Angeles FC e salutata la Major League Soccer ha fatto ritorno in Europa e al Fenerbahce. Il club turco, che ne detiene il cartellino con un accordo biennale, ha però concluso un altro trasferimento dell'ala destra turca in una rivale di Super Lig come il Besiktas.

Lo hanno annunciato entrambe le società tramite comunicati ufficiali diramati nelle ultime ore. Ufficiale dunque il passaggio in prestito fino al termine della stagione 2025/26 tra le fila delle Aquile nere. Nell'ultima stagione proprio in MLS e a Los Angeles però, Under non ha lasciato granché il segno, firmando solo due gol e altrettanti assist in 12 partite disputate.

L'annuncio ufficiale

"Il calciatore professionista Cengiz Under è stato ceduto temporaneamente, con diritto di riscatto fino al termine della stagione 2025-26, dal Fenerbahçe SK. Auguriamo a Cengiz Ünder grande successo con la nostra gloriosa maglia e presentiamo la notizia al pubblico con il nostro rispetto".

Il saluto del Fenerbahce

"Il nostro club ha raggiunto un accordo con il club Beşiktaş per il trasferimento in prestito del nostro calciatore Cengiz Ünder, con diritto di riscatto, fino alla fine della stagione. Auguriamo al nostro calciatore una stagione senza infortuni".