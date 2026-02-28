Semenyo castiga il Leeds, Premier apertissima: il Man City vince 0-1, Arsenal a -2
Il sabato di Premier League si chiude venendo scendere in campo la più seria antagonista dell'Arsenal per il titolo su uno dei terreni più ostici d'Inghilterra. Si tratta ovviamente del Manchester City, che fa sua la sfida esterna contro il Leeds col punteggio di 0-1. Decisivo Semenyo, con un gol nel recupero del primo tempo. La squadra di Guardiola va a -2 dai Gunners, rendendo il campionato più aperto che mai. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Il programma della 28^ giornata
Venerdì 27 febbraio
Wolves - Aston Villa 2-0
Sabato 28 febbraio
Bournemouth - Sunderland 1-1
Burnley - Brentford 3-4
Liverpool - West Ham 5-2
Newcastle - Everton 2-3
Leeds - Manchester City 0-1
Domenica 1 marzo
Brighton - Nottingham Forest
Fulham - Tottenham
Manchester United - Crystal Palace
Arsenal - Chelsea
La classifica di Premier League
1. Arsenal 61 punti (28 gare)
2. Manchester City 59 (28)
3. Aston Villa 51 (28)
4. Manchester United 48 (27)
5. Liverpool 48 (28)
6. Chelsea 45 (27)
7. Brentford 43 (28)
8. Everton 40 (28)
9. Bournemouth 39 (28)
10. Fulham 37 (27)
11. Sunderland 37 (28)
12. Newcastle 36 (29)
13. Crystal Palace 35 (27)
14. Brighton 34 (27)
15. Leeds 31 (28)
16. Tottenham 29 (27)
17. Nottingham Forest 27 (27)
18. West Ham 25 (28)
19. Burnley 19 (28)
20. Wolves 13 (28)