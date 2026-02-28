Klassiker da urlo! La spunta il Bayern Monaco per 2-3: solito Kane, che fa doppietta

Chi ha deciso di occupare il suo sabato guardando il Klassiker tra Dortmund e Bayern Monaco, di certo non è rimasto deluso. Una partita ricca di gol, spettacolo e capovolgimenti di fronte, che alla fine ha visto prevalere i bavaresi con il punteggio di 2-3. Il vantaggio però e giallonero, con la rete di Schlotterbeck. Il solito Kane la ribalta nella ripresa con una doppietta, Svensson pareggia all'83' e 4 minuti più tardi Kimmich firma il gol del successo per la squadra di Kompany (che va a +11 dai rivali). Di seguito il programma completo e la classifica aggiornata:

Il programma della 24^ giornata di Bundesliga

Venerdì 27 febbraio

Augusta - Colonia 2-0

Sabato 28 febbraio

Werder Brema - Heidenheim 2-0

Hoffenheim - St.Pauli 0-1

Bayer Leverkusen - Magonza 1-1

Borussia Monchengladbach - Union Berlino 1-0

Borussia Dortmund - Bayern Monaco 2-3

Domenica 1 marzo

Stoccarda - Wolfsburg

Eintracht Francoforte - Friburgo

Amburgo - Lipsia

La classifica di Bundesliga

1. Bayern Monaco 63*

2. Borussia Dortmund 52*

3. Hoffenheim 46*

4. Stoccarda 43

5. RB Lipsia 41

6. Bayer Leverkusen 40

7. Friburgo 33

8. Eintracht Francoforte 31

9. Augusta 31*

10. Union Berlino 28*

11. Amburgo 26**

12. Borussia Monchengladbach 25*

13. Colonia 24*

14. Magonza 23*

15. St. Pauli 23*

16. Werder Brema 22*

17. Wolfsburg 20

18. Heidenheim 14*

*una gara in più

**una partita in meno