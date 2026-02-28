Ufficiale Il Santos punta su una vecchia conoscenza del Cagliari: Oliva diventa bianconero

Un ex del Cagliari va a giocare per il Santos. Si tratta di Christian Oliva, da oggi nuovo giocatore bianconero. Di seguito il comunicato ufficiale: "Christian Oliva è un giocatore del Santos Futebol Clube! Uno dei nomi di punta del calcio uruguaiano e giocatore chiave del Nacional, campione del 2025, il centrocampista arriva per rinforzare il centrocampo guidato dall'allenatore Juan Pablo Vojvoda. Il 29enne ha firmato un contratto triennale con il Peixe (soprannome del Santos).

Nato a Ciudad del Plata, in Uruguay, Oliva è stato scoperto nelle giovanili del Nacional-URU e ha ottenuto la sua prima opportunità da professionista nel 2018. In breve tempo, il centrocampista si è distinto per la sua presenza fisica, il recupero palla e la qualità del gioco, attirando l'attenzione del Cagliari, in Italia, dove si è trasferito la stagione successiva. In Europa, l'uruguaiano ha giocato anche per il Valencia in Spagna. Ha militato anche nel Talleres in Argentina e nel Juárez in Messico, prima di tornare al Nacional-URU nel 2024.

Tornato al club dove aveva iniziato la sua carriera, Oliva è diventato il maestro del centrocampo. La scorsa stagione ha giocato 42 partite, segnando tre gol e fornendo tre assist, vincendo il campionato uruguaiano e la Supercoppa uruguaiana. Ha avuto una media di 11,8 palloni recuperati ogni 90 minuti, con una percentuale di passaggi completati dell'83%. Dal 2025, ha recuperato 477 palloni e vinto 258 duelli in 45 partite, secondo i dati SofaScore.

Christian Oliva è il quinto acquisto del Santos FC per la stagione in corso. In precedenza, il club aveva già ingaggiato gli attaccanti Gabriel Barbosa , Rony e Moisés , e il centrocampista Gabriel Menino".