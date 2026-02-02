Ufficiale Rinforzo tra i pali per l'Ajax: dal Texas arriva Maarten Paes

Maarten Paes diventa un rinforzo per la rosa dell'Ajax, che ne ha annunciato l'arrivo tramite il proprio sito ufficiale. Il 27enne arriva dall'FC Dallas: "L'Ajax, l'FC Dallas e Maarten Paes hanno raggiunto un accordo per il trasferimento immediato dell'estremo difensore ad Amsterdam. Il portiere, 27 anni, ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2029. Paes era legato al club statunitense da un contratto in scadenza alla fine di questo anno solare.

Nato il 14 maggio 1998 a Nimega, Paes possiede anche il passaporto indonesiano. Il portiere giocava a Dallas dall'estate del 2022 e nel 2024 ha fatto il suo esordio con la Nazionale dell'Indonesia. In precedenza, nei Paesi Bassi, ha vestito le maglie di NEC e FC Utrecht.

Le parole del Direttore Tecnico, Marijn Beuker: "Appena siamo stati informati dell'interesse concreto per Remko Pasveer, ci siamo mossi immediatamente. Seguiamo Maarten da diverse stagioni e siamo felici di essere riusciti a portarlo all'Ajax. Cercavamo un profilo esperto e affidabile e Maarten soddisfa ampiamente questi criteri. È un professionista esemplare, un uomo squadra con una mentalità vincente che si sposa perfettamente con l'identità del nostro club. Insieme ai giovani talenti che abbiamo già in rosa, il suo arrivo garantisce fondamenta solide per le prossime stagioni".