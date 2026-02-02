Ufficiale Il Tolosa pesca in Canada: dal Columbus Crew arriva Jacen Russell-Rowe

Il Tolosa pesca in MLS, dal Columbus Crew arriva Jacen Russell-Rowe, attaccante alla prima esperienza in Europa: "Il Toulouse Football Club è lieto di annunciare l'acquisto dell'attaccante Jacen Russell-Rowe. Primo internazionale canadese nella storia del club (vanta già 7 presenze in Nazionale), il giovane talento di 23 anni si appresta a scoprire il calcio europeo dopo tre stagioni vissute oltreoceano.

Originario di Toronto, Russell-Rowe inizia il suo percorso accademico e sportivo con i Maryland Terrapins nel gennaio 2020. A causa della pandemia di COVID-19, deve però attendere il settembre 2021 per il debutto ufficiale negli Stati Uniti. Dopo una sola stagione universitaria, nel marzo 2022 firma il suo primo contratto da professionista con la squadra riserve del Columbus Crew. È l'inizio di un'ascesa fulminea: in 23 partite mette a segno ben 26 gol, conquistando i titoli di capocannoniere e MVP della MLS Next Pro (la terza serie americana).

Le sue prestazioni d'alto livello gli spalancano le porte della prima squadra già nell'estate 2022. Con il Columbus Crew vive da protagonista il trionfo nella finale di MLS 2023 contro il Los Angeles FC e, un anno dopo, scrive la storia del club siglando il terzo gol nella finale che regala ai gialloneri la loro prima Leagues Cup.

In totale, Russell-Rowe saluta gli States con un bottino di 20 reti in 102 apparizioni. Un'avventura che gli ha permesso anche di stringere una forte amicizia con una vecchia conoscenza del Tolosa: Steven Moreira, in forza al club francese tra il 2018 e il 2021".