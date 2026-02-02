Ufficiale Yannick Eduardo firma con l'Hoffenheim: è una delle rivelazioni della Keuken Kampioen Divisie

L'Hoffenheim rinforza il proprio reparto offensivo con l'innesto di Yannick Eduardo. Il centravanti arriva dal Dordrecht (Olanda) e, nonostante la giovane età, vanta già un'esperienza significativa sia a livello giovanile che professionistico, si legge sul sito ufficiale del club. L'attaccante, in possesso della doppia cittadinanza ceca e olandese, è un punto fermo della Nazionale U21 della Repubblica Ceca, con la quale ha collezionato finora cinque presenze.

In questa stagione, la punta (di proprietà del RB Lipsia, ma in prestito al Dordrecht) si è distinta come uno dei profili offensivi più interessanti della Keuken Kampioen Divisie (la serie B olandese), mettendo a referto 12 gol e 5 assist in 22 presenze. Eduardo si è formato calcisticamente nel vivaio del RB Lipsia, dove ha segnato 18 gol in 31 partite con l'Under 19, guadagnandosi in diverse occasioni anche la convocazione in prima squadra.

"Yannick è un attaccante veloce, forte nel gioco aereo e con il necessario fiuto del gol; il suo profilo si sposa perfettamente con il nostro stile di gioco", ha dichiarato Frank Kramer, Direttore Sportivo dell'Hoffenheim. "Lo ha dimostrato con le reti segnate nella prima parte di stagione. Il piano prevede che accumuli minutaggio costante con la nostra formazione U23 per poi crescere, nel lungo periodo, fino al livello della prima squadra in Bundesliga".