Arsenal su Tonali? Arteta: "Confermo che stiamo cercando un sostituto per Merino"

Il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha confermato che il club è attivo sul mercato in queste ultime ore della sessione invernale per sopperire al grave infortunio di Mikel Merino. Intervenendo in conferenza stampa, Arteta ha ammesso la necessità di intervenire sulla rosa per affrontare i prossimi quattro mesi di stagione, che vedranno i Gunners impegnati su più fronti:

"Quando perdi un giocatore così importante con ancora quattro mesi davanti e tante competizioni in gioco, devi guardarti intorno. Dobbiamo fare tutto il possibile per capire se ci sia un profilo disponibile. In caso contrario, resteremo così come siamo".

Arteta ha poi analizzato i movimenti recenti e l'imprevisto legato al centrocampista spagnolo: "C'è stata la partenza di Ethan Nwaneri verso il Marsiglia, un'operazione che ritengo giusta per il club e per il ragazzo. Poi è arrivata la notizia di Mikel, assolutamente inaspettata, soprattutto per l'entità dei tempi di recupero così lunghi. Siamo attivamente alla ricerca di opzioni e continueremo a farlo fino all'ultimo. La mia giornata sarà più frenetica del solito: se troveremo una soluzione definitiva, proveremo a chiudere, altrimenti andremo avanti con il gruppo attuale", ha concluso il tecnico dei londinesi.