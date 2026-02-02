Tylel Tati verso la permanenza al Nantes: il Chelsea si rassegna e abbandona la pista

La trattativa è stata complessa sin dall'inizio e ora sembra arrivata definitivamente al capolinea: Tylel Tati (18 anni) non si trasferirà al Chelsea. Il difensore centrale del Nantes, protagonista di 19 presenze in questa stagione con i Canaris, era considerato dai Blues il "Piano B" ideale dopo il mancato arrivo di Jérémy Jacquet. Tuttavia, il trasferimento non si concretizzerà in questa sessione invernale.

Secondo quanto riportato da L’Équipe, a meno di clamorosi e improbabili colpi di scena dell'ultimo minuto, Tati resterà a Nantes fino al termine del campionato. Dopo un periodo di riflessione, il giovane centrale ha scelto di chiudere la sua prima stagione intera tra i professionisti con la maglia gialloverde, con l'obiettivo di aiutare il suo club formatore a centrare la salvezza.