Roberto Carlos operato in Brasile per un malfunzionamento al cuore: "Sto bene"

Un controllo nato quasi per caso ha acceso i riflettori su un problema serio, ma fortunatamente risolto nel modo migliore. Roberto Carlos da Silva, 52 anni, ex fuoriclasse di Inter e Real Madrid (oggi ambasciatore del club spagnolo), è attualmente ricoverato in ospedale in Brasile a causa di un problema cardiaco emerso durante una serie di accertamenti medici. L’ex terzino sinistro, in vacanza nel suo Paese natale, si era inizialmente sottoposto a un esame alla gamba per verificare la presenza di un piccolo coagulo di sangue. Da lì la decisione dei medici di procedere con ulteriori approfondimenti: una risonanza magnetica completa ha evidenziato un malfunzionamento cardiaco che ha reso necessario un ricovero immediato.

I sanitari hanno quindi optato per un intervento chirurgico con l’inserimento di un catetere. Un’operazione programmata per durare circa 40 minuti, ma che si è poi protratta per quasi tre ore a causa di una complicazione sopraggiunta nel corso della procedura. Nonostante il prolungamento dei tempi, l’intervento è riuscito e le condizioni di Roberto Carlos sono state giudicate stabili al termine dell’operazione. L’ex campione brasiliano non è in pericolo di vita, ma resterà sotto stretta osservazione per altre 48 ore, così da monitorare l’evoluzione del quadro clinico e garantire un recupero completo. Un periodo di prudenza necessario, considerata la natura del problema riscontrato.

A rassicurare tifosi e appassionati sono arrivate anche le parole raccolte da AS, che ha contattato direttamente il calciatore e il suo entourage: Roberto Carlos ha confermato di stare bene, trasmettendo serenità dopo ore di comprensibile apprensione. Un sospiro di sollievo per il mondo del calcio, che ritrova uno dei suoi simboli fuori pericolo.