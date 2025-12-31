Brahim Diaz, il retroscena: rinnovo col Real fino al 2030 sul tavolo. Non ha ancora firmato

Brahim Diaz, sta lanciando un messaggio chiaro al Real Madrid con le sue prestazioni fiammanti in Coppa d’Africa con il Marocco. Tre gol in 3 partite di fila sono un lusso per i Leoni dell'Atlante, mentre con le merengues fatica a inserirsi negli ingranaggi dell'undici titolare, con poco più di 400 minuti suddivisi tra tutte le competizioni disputate.

Ma il trequartista ex Milan ha deciso di tornare alla ribalta nella CAN con il Marocco, segnando anche nell’ultima apparizione contro lo Zambia, contribuendo alla qualificazione agli ottavi di finale della sua Nazionale. La qualità di Brahim Diaz non è mai stata messa in discussione e un motivo c'è se è tornato al Real Madrid dopo il prestito in rossonero, ma sotto la guida di Xabi Alonso sta trovando poco spazio e relativa espressione. Eppure il club lo considera sempre un giocatore di grande valore.

Infatti, stando a quanto rivelato da Cadena SER, media spagnolo, il Real Madrid avrebbe già definito il prolungamento di contratto di Brahim Diaz fino all'estate del 2030: le trattative tra il club di Florentino Perez, il giocatore e i suoi rappresentanti sono state rapide e semplici, e l’accordo per il rinnovo sarebbe stato raggiunto già prima della scorsa estate.

Tuttavia, il Real Madrid ha preferito mantenere il massimo riserbo e non annunciare ufficialmente l’intesa raggiunta, scelta rispettata dall’entourage di Brahim. Intanto però l'ex Milan ha ricevuto offerte da club europei e apprezzamenti dall'Arabia Saudita e resta il timore sul suo futuro in casa Blanca. Perché di fatto l'accordo fino al 2030 non è ancora stato firmato dal giocatore, lasciando aperte possibilità di addio. Specie senza avere continuità lungo la stagione.