Flamengo, Filipe Luis regna: eletto miglior allenatore dell'America, 4 trofei nel 2025

Filipe Luis è stato eletto miglior allenatore dell’America. Comandante del Flamengo del 2025, l'ex terzino dell'Atletico Madrid è stato premiato dal quotidiano El País, solito incoronare i protagonisti del Sudamerica della stagione. La votazione è la stessa che ha eletto Arrascaeta re dell’America, superando nientemeno che Lionel Messi.

La votazione viene effettuata da giornalisti di tutto il continente e possono concorrere al premio solo atleti sudamericani in attività presso club o nazionali sudamericane. Filipe Luis ha dominato completamente, ottenendo 191 dei 264 voti possibili (72%). Gustavo Alfaro, tecnico della nazionale del Paraguay, si è piazzato secondo con 23 voti (8,7%). Gustavo Costas, allenatore del Racing, si è piazzato sull'ultimo gradino del podio.

Il rinomato premio dunque elegge un altro allenatore brasiliano come miglior tecnico della stagione, dopo il portoghese Artur Jorge, campione della Libertadores nel 2024 con il Botafogo. Prima, l’unico allenatore straniero premiato era stato Abel Ferreira, campione della Libertadores nel 2021 con il Palmeiras. Il Flamengo si tiene stretto Filipe Luis invece, colui che in 15 mesi ha saputo conquistare 5 trofei sulla panchina rossonera. E non a caso è recente notizia il rinnovo di contratto con il club carioca, dopo l'anno magico del 2025. Solo nell'anno solare 4 dei 5 titoli vinti, tra Campionato Carioca, Supercoppa del Re, Brasileirão e Libertadores