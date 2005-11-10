Rotto il menisco, ma rientra dopo appena 43 giorni: il miracolo di Aubameyang al Deportivo

A 37 anni e alla prima vera frenata importante della sua straordinaria carriera, Pierre-Emerick Aubameyang ha compiuto un piccolo miracolo sportivo. Operato al menisco lo scorso 24 settembre a seguito di un infortunio rimediato contro il Betis, l'attaccante gabonese ha bruciato le tappe rientrando in campo dopo appena 43 giorni, accorciando le stime iniziali che parlavano di almeno 6 o 8 settimane di stop.

Cosa ha fatto?

Un autentico miracolo. Il suo ritorno si è rivelato immediatamente decisivo per il Deportivo La Coruña. Entrato al 69' della sfida contro l'Osasuna al Riazor tra gli applausi assordanti del pubblico, l'attaccante ha subito timbrato il cartellino partecipando all'azione del gol-partita: un suo colpo di testa potente e sottomisura, respinto miracolosamente da Herrera, ha infatti spianato la strada al tap-in vincente di Nsongo, interrompendo la striscia negativa di 6 giornate senza vittorie dei biancoblù.

Come ci è riuscito?

La rapidità di questo recupero ha sbalordito perfino il chirurgo che lo ha operato, Manuel Leyes, rimasto impressionato dalle condizioni eccezionali del ginocchio. Sarebbe dovuto tornare a disposizione dopo la sosta di novembre, invece l'ex Milan aveva altri piani. Parte della spiegazione potrebbe trovarsi nelle sue straordinarie condizioni fisiche. A 37 anni, Aubameyang sembra disporre di una genetica privilegiata che gli ha permesso di accorciare considerevolmente i tempi di recupero. Non è un caso che lui stesso abbia riconosciuto a suo tempo: "È la prima volta che sono stato infortunato per più di dieci giorni". Prima dello stop, Auba viaggiava a ritmi strabilianti con 5 reti consecutive e 2 assist in 7 partite, confermandosi il leader tecnico e umano dello spogliatoio come ribadito anche dal compagno Yeremay. Ora, in vista della sfida contro l'Espanyol, il tecnico Antonio Hidalgo valuta con cautela il suo impiego, senza però escludere del tutto una maglia da titolare.