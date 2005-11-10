De Zerbi per la 4a vittoria di fila, Kulusevski out: Leeds-Tottenham, le formazioni ufficiali
Yvonne Alessandro
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Leeds-Tottenham, match valido per la decima giornata di Premier League. Roberto De Zerbi si gioca la sua quarta vittoria di fila con gli Spurs per la risalita in classifica che potrebbe vederli addirittura sesti, con aggancio al Liverpool, in caso di vittoria. Dentro l'ex Milan Tonali in mediana con Gray, Tel-Matheus Fernandes-Kudus sulla trequarti con l'ex City Marmoush riferimento in area. Fuori gli ex Juventus Bentancur e Kulusevski.
Le formazioni ufficiali
Leeds (3-4-2-1): Trafford, Bogle, Gudmundsson, Ampadu (c), Muharemovic, Longstaff, Calvert-Lewin, Nmecha, Tanaka, Justin, Elvedia.
A disposizione: Zetterer, Rodon, James, Wilson, Aaronson, Bijol, Okafor, Bard, Gruev.
Allenatore: Farke
Tottenham (4-2-3-1): Kinsky; Robertson, Van Hecke, Van de Ven, Pedro Porro; Tonali, Gray; Tel, Matheus Fernandes, Kudus; Marmoush.
A disposizione: Gunter, Senesi, Gallagher, Maddison, Solanke, Kulusevski, Bentancur, Davies, Williams-Barnett.
Allenatore: De Zerbi