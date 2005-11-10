Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Barcellona, Fermin Lopez: "Lamine Yamal è il migliore. Il PSG non è irraggiungibile"

Alessandra Stefanelli
autore
Alessandra Stefanelli
Oggi alle 11:45Calcio estero
07.11.2026 11:45Calcio estero
Fonti preferite
Fermín López si racconta dopo le 150 presenze con il Barcellona: il rapporto con Yamal, la crescita con Flick e i ricordi delle eliminazioni europee.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

A soli 23 anni, Fermin Lopez già raggiunto quota 150 presenze ufficiali con il Barcellona, accompagnate da 38 gol e 36 assist. Numeri importanti per un centrocampista che ha fatto degli inserimenti e della pericolosità offensiva i propri punti di forza. Intervistato da Mundo Deportivo, lo spagnolo ha raccontato la propria crescita: "Con gli anni vai acquisendo maggiore maturità nel gioco e credo di essere più tranquillo in campo quando devo decidere se passare, inserirmi o tirare". Un percorso che gli ha permesso anche di raggiungere Diego Armando Maradona a quota 38 reti con la maglia blaugrana. Un confronto che Fermín accoglie con orgoglio, senza però lasciarsi andare a paragoni: "Non posso paragonarmi a un giocatore come Maradona, ognuno ha il proprio percorso".

Fermin Lopez su Lamine Yamal: "Per me è il migliore"

Uno dei temi dell'intervista riguarda il rapporto con Lamine Yamal, con il quale Fermín condivide un'intesa costruita ben prima dell'approdo in prima squadra. "Significa molto perché per me è il migliore e sapere che come giocatore si sente a suo agio con me, che abbiamo questa complicità e questa connessione, è importante anche per la squadra". Il centrocampista ha poi spiegato le ragioni della loro sintonia: "Conosco Lamine da quando eravamo piccoli e quando hai un amico fuori dal campo, questa complicità si ritrova più facilmente anche in campo. Ci conosciamo alla perfezione".

Fermín ricorda l'Inter e l'Atletico Madrid: "Due delle notti più difficili"

Spazio anche alle delusioni europee, in particolare all'eliminazione contro l'Atletico Madrid, durante la quale Fermín rimediò un duro colpo in uno scontro con il portiere Juan Musso. "Contando anche la notte dell'Inter, sono stati due dei momenti più duri. Tra il dolore del colpo, i punti di sutura e soprattutto l'eliminazione, non è stato un bel momento", ha raccontato il centrocampista. Il Barcellona ritroverà proprio l'Atletico nel prossimo impegno di campionato, con l'obiettivo di riscattare le sconfitte della scorsa stagione.

Barcellona, Fermín sul PSG: "Non è a un livello irraggiungibile"

Fermín ha infine analizzato il confronto con il Paris Saint-Germain, una delle principali rivali dei blaugrana nella corsa alla Champions League. "Non ci piace sentirci favoriti, soprattutto considerando tutte le grandi squadre che ci sono adesso. Il Paris sta volando", ha ammesso. Lo spagnolo, tuttavia, non ritiene che esista una distanza incolmabile tra le due formazioni: "Non credo che ci abbiano dominato né che siano anni luce davanti a noi". Secondo Fermín, a fare la differenza nell'ultimo confronto è stata soprattutto la capacità dei francesi di sfruttare meglio le occasioni.

Articoli correlati

Immagine news 1
Ronaldinho, prove generali per il Ravenna: in campo a Zurigo con tante vecchie glorie
Immagine news 2
Barcellona, Yamal è il più decisivo: numeri da fuoriclasse, ora la sfida con l'Atletico
Immagine news 3
Raphinha rivale di Yamal per il Pallone d'Oro: "Io non lo vedo così, felice per lui se vince"

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
12:12 Calcio estero
Donnarumma al City, zero spazio per Trafford: "Orrendo. Chiami qualcuno per sfogarti"
Immagine news 2
11:55 Calcio estero
Germania, la convocazione di Ter Stegen divide: "Non merita di essere titolare"
Immagine news 3
11:45 Calcio estero
Barcellona, Fermin Lopez: "Lamine Yamal è il migliore. Il PSG non è irraggiungibile"
Immagine news 4
00:26 Calcio estero
Gabigol senza rimpianti: "All’Inter e al Benfica non stavo bene, il Brasile è diverso"
Immagine news 5
00:12 Calcio estero
Il Flaco Lopez è il 2° argentino più determinante del 2026: dietro a Messi, davanti a Martinez
Ieri
Immagine news 6
23:56 Calcio estero
Kompany verso il rientro, l’assistente rassicura: tornerà dopo la sosta internazionale
Immagine news 7
23:41 Calcio estero
Haise difende Cahuzac dopo il 9-1: "So cosa significa subire una batosta in Champions"
Immagine news 8
23:37 Calcio estero
Arne Slot, l’anno sabbatico perfetto: quattro offerte rifiutate e il calcio vissuto da spettatore
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Juventus, nella lista per l’attacco spuntano anche Brobbey e Ebnoutalib. Inter, nel futuro investimenti su giovani di prospettiva: tutti i nomi. La Roma pensa a Doumbia per un eventuale dopo Koné
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Cambiaso in dubbio per Firenze: probabile forfait a causa di un affaticamento
Immagine top news n.1 Parma, brutta sorpresa per El Bilal Touré: ladri gli svaligiano casa, furto da mezzo milione
Immagine top news n.2 Como, Suwarso: "Il nostro modello è il Barcellona. Ecco come rilanciare la Serie A"
Immagine top news n.3 Una maglia per due: chi sono Ebnoutalib e Brobbey, i bomber nel mirino della Juventus
Immagine top news n.4 Al Tardini gli occhi di Sartori saranno su un giocatore del Parma: al Bologna piace Ordonez
Immagine top news n.5 Atalanta, Marco Carnesecchi è nei radar del Manchester United. Già per gennaio
Immagine top news n.6 Inter, presto il rinnovo di Carlos Augusto: cosa manca alla firma fino al 2031 del difensore
Immagine top news n.7 Parole invecchiate male: le velleità europee di Inler e l'ultimo posto dell'Udinese
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Uno dei migliori colpi degli ultimi anni: Funky Gallo, è rinato Belotti
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Investimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 È tra i grandi protagonisti della Lazio e Gasp… Lo avrebbe voluto alla Roma
Immagine news podcast n.3 Cosa faranno il Milan e la Juventus nel calciomercato di gennaio
Immagine news podcast n.4 Prima rinato, poi nel baratro: Porto e Lazio saranno decisive per Allegri?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Il Milan di Amorim ha rinunciato all'Europa League? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Como, la possibile sfida Scudetto vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Pizzi: "Inter-Como sfida spettacolo. Nerazzurri devono dimenticare il derby"
Serie A
Immagine box news Serie A Di Taranto sull'esperienza al Cesena: "Mi do 8. Lascio a Mencucci una buona eredità"
Immagine box news Serie A Inter, si lavora per blindare Carlos Augusto: rinnovo fino al 2031 e maxi ingaggio
Immagine box news Serie A Lazio, tra poco la conferenza stampa di Gennaro Gattuso
Immagine box news Serie A Modric, il ritiro può attendere: "Finché mi sentirò così voglio continuare a giocare"
Immagine box news Serie A Delio Rossi sul Napoli: "La società deve fare la propria parte ed essere molto chiara"
Immagine box news Serie A Juventus, Cambiaso in dubbio per Firenze: probabile forfait a causa di un affaticamento
Serie B
Immagine box news Serie B Catanzaro, il Sindaco annuncia: "Ecco la data per la capienza quasi intera del Ceravolo"
Immagine box news Serie B Palermo, Cassandro: "Contenti della reazione della squadra: non molliamo mai"
Immagine box news Serie B Da Ascoli-Palermo a Benevento-Avellino, i convocati per l'11ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, 11ª giornata: Hellas a Mantova e derby in Campania. Il programma
Immagine box news Serie B Venuti: "Scelto l’Ascoli per l’interesse dimostrato nei miei confronti dopo un periodo difficile"
Immagine box news Serie B Serie B, Benevento-Avellino: Floro Flores e Nesta a caccia di punti pesanti nel derby
Serie C
Immagine box news Serie C Vado, Riolfo: "Ravenna punta a vincere il campionato. Noi metteremo in campo i nostri principi"
Immagine box news Serie C Atalanta U23, Guerini: "Devo molto al club. Mi ha aiutato tantissimo nella mia crescita"
Immagine box news Serie C Sfida alla capolista Spezia per l'Ostiamare, D'Andrea: "Guardiamo solo il nostro cammino"
Immagine box news Serie C Serie C, 13ª giornata: trasferte per Spezia e Salernitana. Il quadro completo
Immagine box news Serie C Casarano, Zauri carica i suoi: “A Caserta senza paura e con personalità”
Immagine box news Serie C Crotone, Greco: “Dobbiamo imparare a percepire il pericolo prima che si concretizzi”
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Sassuolo, i giallorossi cercano il riscatto dopo la delusione europea
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto AZ-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Ferencvaros, Amorim vuole tornare a sorridere anche in Europa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Derby di Milano e Como-Roma, il programma della 6ª giornata di Serie A Women
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women, Pavan: "Spero nel Mondiale. Idea di Guerrero innovativa e moderna"
Immagine box news Calcio femminile Olimpiade, rivoluzione nel calcio femminile: dal 2032 potrebbe giocare l'Under 23
Immagine box news Calcio femminile Tre italiane alla caccia del titolo negli USA: sono Bonansea, Di Guglielmo e Cantore
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
7 novembre 1990, l'Inter ribalta l'Aston Villa. Tre a zero e passaggio del turno
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio