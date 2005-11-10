Germania, la convocazione di Ter Stegen divide: "Non merita di essere titolare"

Marc-André Ter Stegen sarà il portiere titolare della Germania nelle prossime sfide di Nations League contro Serbia e Paesi Bassi. A confermarlo è stato il commissario tecnico Jürgen Klopp, che ha annunciato la lista dei convocati ribadendo la propria fiducia nell'estremo difensore del Barcellona, attualmente in prestito all'Ajax allenato da Michel. "Marc sta disputando una stagione fantastica ad Amsterdam e, fortunatamente, anche Urbig e Nübel stanno vivendo ottime annate. Affrontiamo queste partite con Marc come nostro numero uno", ha dichiarato l'ex allenatore del Liverpool. Una scelta che, tuttavia, ha suscitato opinioni contrastanti in Germania, riaprendo il dibattito sulle gerarchie tra i pali della Nazionale.

Hamann attacca la scelta di Klopp: "Ter Stegen non merita il posto"

Tra i più critici figura Dietmar Hamann, ex centrocampista della Nazionale tedesca, che ai microfoni di Sky Sports ha espresso tutte le proprie perplessità sulla decisione del commissario tecnico. "Non credo che lo meriti. Non ha fatto bene con la Nazionale", ha dichiarato Hamann, mettendo in discussione il rendimento di Ter Stegen con la maglia della Germania. L'ex calciatore ha poi rincarato la dose: "È il portiere titolare perché non abbiamo più un Manuel Neuer o un Oliver Kahn. Non credo che se lo meriti". Parole nette, che evidenziano come la scelta di Klopp non trovi il consenso unanime degli osservatori tedeschi.

Kahn difende Ter Stegen: "Si è guadagnato la convocazione"

Di parere opposto Oliver Kahn, leggenda del calcio tedesco ed ex portiere del Bayern Monaco, che ha invece riconosciuto i meriti dell'estremo difensore blaugrana. "Al momento Ter Stegen sembra solido. Si è guadagnato la convocazione. Ora deve confermarla con le sue prestazioni", ha affermato Kahn. Due giudizi differenti su una decisione che Klopp sembra aver già preso senza esitazioni. Ter Stegen partirà dunque da titolare nelle prossime due partite della Germania, con l'obiettivo di confermare anche in Nazionale il rendimento mostrato all'Ajax e rispondere sul campo alle critiche ricevute.