Malore per Oscar, pres. Sao Paulo rassicura: "Primi esami positivi, abbiamo parlato"

Sono ore di grande apprensione in Brasile per Oscar. L'ex centrocampista del Chelsea e della nazionale verdeoro è stato vittima di un malore di origine cardiaca mentre si sottoponeva ai test fisici con il Sao Paulo, suo attuale club. L’incidente ha fatto temere il peggio, ma l’intervento tempestivo dello staff medico ha evitato conseguenze più gravi.

In una nota ufficiale, la società paulista ha rassicurato i tifosi: "Oscar è stato immediatamente assistito dai professionisti del club e dall’équipe medica dell’ospedale Einstein, presente sul posto". La stampa brasiliana ha poi riferito che il centrocampista si sottoporrà a ulteriori esami approfonditi prima di decidere se proseguire la carriera o ritirarsi definitivamente dal calcio. Poco fa il presidente Julio Casares ha fornito aggiornamenti incoraggianti: "Ho parlato con lui nel pomeriggio, comunicava bene, sta molto meglio. Ora bisogna attendere i risultati degli esami e augurargli una pronta guarigione. L’aspetto più importante è concentrarsi sul suo recupero e tranquillizzare la famiglia, anche perché i primi risultati sono già positivi. Servirà un’analisi tecnica più precisa per capire cosa sia realmente accaduto".

Segnali dunque incoraggianti per Oscar, che era tornato in patria dopo l’esperienza in Cina con lo Shanghai Port e i successi europei con la maglia del Chelsea. Il peggio sembra essere passato.