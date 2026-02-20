Scaloni e Mascherano esultano: Messi è tornato a disposizione, ci sarà con LAFC

Lionel Messi dovrebbe essere disponibile per il debutto stagionale del Inter Miami in MLS, previsto sabato contro i Los Angeles FC al BMO Stadium. L’argentino ha superato il problema alla gamba sinistra che lo aveva costretto a saltare gli allenamenti della scorsa settimana dopo l’amichevole contro il Barcelona SC.

Dopo la ripresa degli allenamenti, Messi si è unito alla delegazione diretta in California e, salvo imprevisti, sarà a disposizione del tecnico Javier Mascherano per guidare la squadra in campo. L’infortunio ha anche costretto a posticipare l’ultima amichevole di preparazione contro l’Independiente del Valle, che si giocherà ora il 26 febbraio a Porto Rico.

Il debutto in MLS segna l’inizio della difesa del primo titolo conquistato lo scorso dicembre da Inter Miami, in una stagione in cui l’obiettivo sarà anche la Concacaf Champions League, nonostante le partenze di Jordi Alba e Sergio Busquets. Dopo una breve preseason, la squadra affronterà cinque trasferte consecutive fino al completamento del nuovo stadio di proprietà, il "Miami Freedom Park": il primo match ufficiale è programmato per il 4 aprile contro l’Austin FC.

Il ritorno di Messi è un'ottima notizia anche per Lionel Scaloni, che avrà a disposizione il suo fuoriclasse nella Finalissima tra Argentina e Spagna.