Depay vuole rinnovare col Corinthians: "Ma bisogna avere un progetto a lungo termine"

A meno di sei mesi dalla scadenza del suo contratto con il Corinthians, Memphis Depay sembra intenzionato a proseguire la sua avventura in Brasile. In un’intervista rilasciata all’ex fuoriclasse Romário per la sua piattaforma YouTube, l’attaccante olandese ha spiegato di voler sedersi al tavolo con la dirigenza per discutere un nuovo accordo, sottolineando la propria disponibilità: "Dobbiamo parlare del possibile equilibrio tra ciò che il club può offrire, la struttura della dirigenza e il progetto a lungo termine".

Depay non ha però nascosto le sue critiche alla gestione interna della società. "Oggi in Brasile ci sono club che investono molto in giocatori, sei o sette anni fa non era così - ha osservato -. Quando parlo di struttura intendo persone che abbiano un piano chiaro per 10 o 15 anni". Dal suo arrivo nel 2024, Depay ha collezionato 36 presenze tra campionato e coppe, segnando 13 gol e servendo 4 assist, diventando uno degli elementi chiave dell’attacco. Le prestazioni e la volontà di restare rendono probabile che la dirigenza proverà a convincerlo a rinnovare già durante la prossima finestra estiva di mercato.

Al momento nulla è stato ufficializzato, ma il messaggio di Depay è chiaro: è pronto a vestire ancora la maglia bianconera se il Corinthians saprà proporre un progetto credibile, in grado di garantire continuità sportiva e ambizioni concrete per le stagioni future.