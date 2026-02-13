Endrick, squalifica attenuata. Fonseca: "Ma non sono soddisfatto. E lui deve imparare"

Fra le fila del Lione si è imposto fin da subito il nuovo arrivato, in prestito dal Real Madrid, Endrick. Il 19enne in cinque partite ha segnato cinque volte e ha fornito un assist. Lo scorso fine settimana però ha vissuto la prima partita negativa della nuova esperienza. Titolare contro il Nantes, l'attaccante è stato espulso all'ora di gioco dopo un fallo di reazione su Dehmaine Tabibou. Endrick aveva ricevuto due cartellini gialli, prima che il VAR indicasse all'arbitro dell'incontro di dare un rosso diretto al brasiliano.

Un fatto di gioco che aveva provocato l'ira di Fonseca. "Per me, l'espulsione è stata molto severa, molto severa. C'era un errore prima (il gesto di Endrick) che era molto chiaro. Il giocatore del Nantes non ha intenzione di giocare la palla, ha intenzione di bloccare Endrick. La seconda cosa che voglio dire è che è la terza partita in cui gli avversari iniziano la partita con molta aggressività su Endrick. Pensavo che queste cose appartenessero al passato, ma (...) l'intenzione era chiara. Avevano davvero l'intenzione di intimidire Endrick (...) e gli arbitri devono proteggere il talento di un giocatore come Endrick", aveva detto a fine gara.

L'allenatore dei sette campioni di Francia è tornato sull'argomento in conferenza stampa dopo che la Commissione Disciplinare ha optato per revocare il rosso diretto, lasciando solamente il doppio giallo, con conseguente squalifica per una sola giornata.

Fonseca però ha dichiarato: "Non sono soddisfatto. Eravamo concentrati sul rosso, ma non era giusto. Endrick deve imparare dalla situazione, ho parlato con lui. Deve capire che è un giocatore che ha tutta l'attenzione ora. Continuo a dire che ha molto talento e che dobbiamo stare attenti alle situazioni con lui. Ma è attraverso queste prove e questo tipo di momenti che crescerà, perché è un giocatore che ha solo 19 anni. Non voglio parlare troppo di questa situazione".