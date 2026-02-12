L’effetto Messi travolge la MLS: l’Inter Miami diventa il club più prezioso della lega statunitense.

A quasi tre anni dall’arrivo del capitano dell’Argentina, l'Inter Miami sta vivendo un momento d'oro, sia dentro che fuori dal campo. Dopo aver conquistato per la prima volta la MLS Cup nel 2025, la squadra capitanata da Lionel Messi si posiziona al vertice della classifica delle 30 franchise della Major League Soccer in termini di valore economico.

Secondo il sito specializzato Sportico, l’Inter Miami inizierà la stagione 2026 con un valore stimato di 1,45 miliardi di dollari, superando i Los Angeles FC, secondi a 1,4 miliardi. Il merito principale va all’incremento del 22% registrato nel 2025, che ha consentito di scalzare la squadra californiana, la quale ha registrato solo un aumento del 9% rispetto all’anno precedente.

Il successo sportivo non è stato l’unico fattore: anche la costruzione del nuovo stadio, in procinto di essere inaugurato quest’anno, ha contribuito in maniera significativa alla crescita del club. Completano la top five dei club più preziosi della MLS Los Angeles Galaxy (1,17 miliardi), Atlanta United (1,14 miliardi) e New York City FC (1,12 miliardi), quest’ultimo anch’esso favorito dalla costruzione di un nuovo impianto previsto per il 2027. Tra le 30 squadre partecipanti, solo queste cinque superano il valore di 1 miliardo di dollari, mentre la media delle franchise si attesta a 767 milioni, con un incremento del 5% rispetto all’anno precedente. L’arrivo di Messi ha dunque trasformato l’Inter Miami non solo in una potenza sportiva, ma anche in un vero e proprio gioiello economico della MLS.