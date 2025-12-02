Scandalo in Inghilterra: ex calciatore di Nazionale e Premier arrestato per tentato stupro

Scandalo nel mondo del calcio. Un ex calciatore della Nazionale inglese e della Premier League è stato arrestato con il sospetto di tentato stupro. Il sospettato, secondo quanto rivelato da The Sun - uno dei principali tabloid negli UK - ha giocato per la Nazionale inglese nel 2010 ed è stato fermato a Stansted in seguito a una denuncia da parte di una ex partner.

La polizia ha dichiarato che è stato rilasciato su cauzione, in attesa di ulteriori indagini. L'ex giocatore del campionato inglese però non è rimasto con le mani in mano, in attesa di conoscere il proprio destino e ha tentato la fuga, fallita: infatti, è stato fermato a un posto di blocco e di controllo passaporti all’aeroporto di Londra-Stansted. Infatti, rapidi check incrociati hanno mostrato alle Forze dell'Ordine che sulla sua testa pendeva una denuncia non recente di tentato stupro presentata da una ex fidanzata.

Gli agenti della Border Force lo hanno bloccato prima che potesse imbarcarsi su un volo low cost domenica sera. L'esposto, presentato dalla parte accusatrice, è stato presentato settimane fa e la Polizia dell'Essex ha aperto un'indagine a riguardo per il tentativo di stupro da parte del calciatore durante la loro passata relazione. Fallita la fuga, gli agenti hanno raggiunto l'aeroporto in questione e hanno arrestato il sospettato. Ma il nome non può essere rivelato per motivi legali, spiega il quotidiano inglese.

Ma una volta raggiunta la stazione di Polizia, all'individuo sono state prese le impronte digitali e un campione di DNA, con tanto di foto segnaletica. Il calciatore è stato trattenuto in cella fino all’arrivo del suo avvocato e all’inizio dell’interrogatorio da parte degli investigatori, salvo poi essere rilasciato su cauzione "fino a una data alla fine di febbraio 2026", ha dichiarato la polizia dell’Essex. In attesa di ulteriori indagini. Intanto la denunciante è stata ascoltata da agenti specializzati in crimini sessuali ed è stata assistita con supporto e consulenza.