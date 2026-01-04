Scelto il successore di Enzo Maresca al Chelsea: Liam Rosenior atteso a Londra

Sarà Liam Rosenior il successore di Enzo Maresca sulla panchina del Chelsea. Non ci sono dubbi per L'Equipe, che riporta come l'attuale tecnico dello Strasburgo si sia imbarcato su un volo Strasburgo-Londra oggi pomeriggio.

Il tecnico nella giornata di ieri era stato evasivo circa un suo approdo sulla panchina dei blues. Stando alle indiscrezioni Rosenior potrebbe già essere sulla panchina del Chelsea mercoledì per il derby contro il Fulham.

Londinese, 41 anni, Rosenior ha iniziato la sua avventura di allenatore nel 2018 come vice di Simon Rusk nella squadra Under 23 del Brighton. Succcessivamente il passaggio al Derby County, dove è stato assistente di Wayne Rooney e anche traghettatore. Il primo vero banco di prova da allenatore della prima squadra all'Hull City, dove ha ottenuto un 15° posto (da subentrato) e un 7° in Championship. Nell'estate 2024 il salto allo Strasburgo in Ligue 1, dove ha portato gli alsaziani a qualificarsi per una competizione europea dopo 20 anni.