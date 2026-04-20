Santos ko a 4 minuti dalla fine, il gesto di Neymar che irrita i tifosi. E lui: "Superati i limiti"

Il Santos ha perso 3-2 contro il Fluminense, aggravando il suo momento negativo e faticando a trovare continuità sia nel campionato brasiliano che in Copa Sudamericana. Dopo l'ennesima sconfitta, l'Urbano Caldeira (stadio del Peixe) ha congedato Neymar e compagni tra i fischi ed è scoppiata la polemica per un gesto del fuoriclasse brasiliano, accusato di essersi tappato le orecchie come forma di protesta contro i suoi tifosi.

Un'azione che l'ex Barcellona e PSG ha dovuto chiarire sui social pochi minuti più tardi con un messaggio. I malumori però sono comprensibili, perché il Santos con questo ko incassato dal Fluminense a quattro minuti dalla fine si è ritrovato ad un solo punto dalla zona retrocessione. Questo in seguito alla sconfitta nella gara inaugurale di Copa Sudamericana e del pareggio casalingo contro il modesto Recoleta. Al triplice fischio una bordata di fischi ha inondato la squadra ed è qui che è nata la polemica.

O'Ney, secondo quanto riportato da ESPN, si è "tappato le orecchie" prima di imboccare il tunnel verso gli spogliatoi. Un gesto che ha scatenato ancora di più la rabbia dei tifosi del Santos, come forma di scarso rispetto nei loro riguardi. Finito nell'occhio del ciclone, il 34enne brasiliano ha chiarito così sui social: "È arrivato il giorno in cui devo dare spiegazioni per una grattata d'orecchia! Gente, sinceramente, state andando troppo oltre e superando i limiti... è davvero triste dover convivere con tutto questo!", lo sfogo duro di Neymar. "Non c'è essere umano che possa sopportarlo", ha concluso.