Sergio Ramos fa sul serio (con una cordata): 400 milioni per comprare il Siviglia

Quella di Sergio Ramos come possibile nuovo proprietario del Siviglia sta iniziando a diventare ben più di una semplice suggestione. The Athletic ha svelato infatti alcuni retroscena legati all'idea del difensore attualmente svincolato. Che sarebbe a capo di un gruppo di investitori stranieri, che avrebbero offerto una cifra di circa 400 milioni di euro per ottenere la proprietà del club.

Ramos, che è tornato al Siviglia nella stagione 2023-24 e che ha appena concluso il suo periodo nei Rayados de Monterrey del campionato messicano, non sarebbe il principale investitore nell'operazione, secondo tali informazioni. Fra i partecipanti ci sarebbe un fondo americano. La proposta sarebbe per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Siviglia, ma sarebbe soggetta a una valutazione concreta del debito attuale della società, in attesa di un audit esterno.

Secondo The Athletic, la principale incognita risiede nella valutazione del prestito che CVC Capital Partners ha concesso alla maggior parte dei club di LaLiga nel 2021, tra cui il Siviglia, e se tale è considerato un debito. Il club riterrebbe che questo prestito partecipativo non sia parte del debito, ma in caso contrario potrebbe influire sull'importo totale della proposta di acquisto. Quella guidata da Ramos sarebbe una delle tre proposte ricevute dal club.

Una delle chiavi dell'offerta di Ramos e del gruppo di investitori che guiderebbe è che i 400 milioni sarebbero destinati al "valore aziendale" del club, cioè non includerebbe un'iniezione economica tramite aumento di capitale con cui risanare i conti per iniziare "da zero". Questo fatto sarebbe un ostacolo nel processo poiché l'intenzione del Siviglia con la possibile vendita passa proprio per recuperare il potenziale economico per tornare il prima possibile ai successi sportivi.