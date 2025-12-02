Si è giocata Ajax-Groningen dopo l'interruzione di domenica: i lancieri vincono 2-0

La sfida tra Ajax e Groningen, interrotta domenica dopo appena sei minuti di gioco sullo 0-0, è finalmente ripresa oggi con la disputa dei restanti 84 minuti. L’incontro era stato sospeso a causa dell’accensione massiccia di fuochi d’artificio sugli spalti, un episodio purtroppo non isolato: già il 1° novembre, durante Ajax–Heerenveen, si era verificata una situazione analoga. Anche questa volta numerosi razzi e residui pirotecnici erano finiti pericolosamente sul terreno di gioco, mettendo a rischio l’incolumità dei giocatori e costringendo l’arbitro a interrompere immediatamente la partita.

Il personale di sicurezza, equipaggiato con sacchi di sabbia, era intervenuto per spegnere i fuochi rimasti accesi mentre le squadre rientravano negli spogliatoi. Dopo circa mezz’ora si era tentata una ripartenza, ma nuovi fuochi d’artificio avevano portato alla sospensione definitiva.

Nella prosecuzione odierna, l’Ajax è riuscito a imporsi grazie alle reti di Godts e Bouwman, conquistando tre punti fondamentali per risalire la classifica. La squadra di Amsterdam, dopo un avvio di stagione complicato, prova così a mantenersi in scia delle prime posizioni, seppur già distante 14 punti dalla vetta, mentre il Groningen subisce una sconfitta pesante anche dal punto di vista morale.

Classifica dopo 14 giornate

PSV 37

Feyenoord 31

Nijmegen 24

Alkmaar 24

Ajax 23

Utrecht 21

Twente 20

Groningen 20

Sittard 18

Heerenveen 17

G.A. Eagles 17

Sparta Rotterdam 17

Excelsior 16

Zwolle 16

FC Volendam 14

Heracles 13

Breda 12

Telstar 10