Si è giocata Ajax-Groningen dopo l'interruzione di domenica: i lancieri vincono 2-0
La sfida tra Ajax e Groningen, interrotta domenica dopo appena sei minuti di gioco sullo 0-0, è finalmente ripresa oggi con la disputa dei restanti 84 minuti. L’incontro era stato sospeso a causa dell’accensione massiccia di fuochi d’artificio sugli spalti, un episodio purtroppo non isolato: già il 1° novembre, durante Ajax–Heerenveen, si era verificata una situazione analoga. Anche questa volta numerosi razzi e residui pirotecnici erano finiti pericolosamente sul terreno di gioco, mettendo a rischio l’incolumità dei giocatori e costringendo l’arbitro a interrompere immediatamente la partita.
Il personale di sicurezza, equipaggiato con sacchi di sabbia, era intervenuto per spegnere i fuochi rimasti accesi mentre le squadre rientravano negli spogliatoi. Dopo circa mezz’ora si era tentata una ripartenza, ma nuovi fuochi d’artificio avevano portato alla sospensione definitiva.
Nella prosecuzione odierna, l’Ajax è riuscito a imporsi grazie alle reti di Godts e Bouwman, conquistando tre punti fondamentali per risalire la classifica. La squadra di Amsterdam, dopo un avvio di stagione complicato, prova così a mantenersi in scia delle prime posizioni, seppur già distante 14 punti dalla vetta, mentre il Groningen subisce una sconfitta pesante anche dal punto di vista morale.
Classifica dopo 14 giornate
PSV 37
Feyenoord 31
Nijmegen 24
Alkmaar 24
Ajax 23
Utrecht 21
Twente 20
Groningen 20
Sittard 18
Heerenveen 17
G.A. Eagles 17
Sparta Rotterdam 17
Excelsior 16
Zwolle 16
FC Volendam 14
Heracles 13
Breda 12
Telstar 10
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.