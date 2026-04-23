LaLiga, colpaccio Levante: 2-0 al Siviglia, sempre più nei guai in classifica
All'Estadi Ciutat de València il Levante fa un colpo importantissimo per la propria classifica, battendo il Siviglia e inguaiandolo ulteriormente in ottica lotta salvezza: Ivan Romero realizza il gol che di fatto decide la partita al 38', inutili nella ripresa i cinque cambi andalusi e lo sterile possesso palla, che raramente porta al tiro gli ospiti. Finisce 2-0, con il solito Romero che in pieno contropiede realizza anche il bis.
Martedì 21 aprile
Athletic - Osasuna 1-0
Marioca - Valencia 1-1
Girona - Betis 2-3
Real Madrid - Alavés 2-1
Mercoledì 22 aprile
Elche - Atlético Madrid 3-2
Real Sociedad - Getafe 0-1
Barcellona - Celta Vigo 1-0
Giovedì 23 aprile
Levante - Siviglia 1-0
Rayo Vallecano - Espanyol
Oviedo - Villarreal
CLASSIFICA
1. Barcellona 82
2. Real Madrid 73
3. Villarreal 61
4. Atlético Madrid 57
5. Betis 49
6. Celta Vigo 44
7. Getafe 44
8. Real Sociedad 42
9. Athletic Bilbao 41
10. Osasuna 39
11. Girona 38
12. Espanyol 38
13. Valencia 36
14. Maiorca 35
15. Rayo Vallecano 35
16. Elche 35
17. Siviglia 34
18. Alavés 33
19. Levante 32
20. Oviedo 27