Il calcio argentino piange l'eroe dell'Intercontinentale del '68: Conigliaro sconfisse Best

Il ricordo di un’impresa indimenticabile torna alla ribalta dopo la scomparsa di uno dei nomi più iconici nella storia dell’Estudiantes. Marcos Conigliaro è morto ieri a 83 anni, circondato dai suoi cari. Nella storica finale di Coppa Intercontinentale contro il Manchester United di Best e Charlton, l’attaccante siglò un gol decisivo nella partita di andata giocata a La Bombonera, aprendo la strada alla gloria (al ritorno finì 1-1). Quella rete lo consacrò come figura eterna per i tifosi e gli valse il soprannome di 'Eroe di Old Trafford'.

Sotto la guida di Osvaldo Zubeldía, Conigliaro fece parte di un gruppo che rivoluzionò il calcio sudamericano, conquistando il Metropolitano 1967, tre Copa Libertadores consecutive, la Coppa Intercontinentale 1968 e la Coppa Interamericana 1969. Il suo contributo fu fondamentale in una squadra che divenne modello di disciplina tattica ed efficacia offensiva. Durante la sua esperienza all'Estudiantes, disputò 196 partite e segnò 46 gol, numeri che testimoniano la sua rilevanza in una formazione che ha lasciato un segno indelebile nella storia del club.

Originario di Quilmes, iniziò la carriera nel club della sua città per poi vestire le maglie di Independiente e Chacarita prima di approdare a La Plata. Le sue prestazioni gli valsero anche tre presenze con la nazionale argentina, con gol segnati a Brasile e Uruguay. Conigliaro proseguì la carriera all’estero, in Messico e in Europa, senza mai perdere il legame con l'Estudiantes.