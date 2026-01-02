Ufficiale Celtic, per la difesa arriva Araujo: "Conosco bene le esigenze di questo grande club"

Ancora a caccia del primo posto occupato dagli Hearts, distante tre punti, il Celtic rafforza la propria difesa accogliendo in Scozia il difensore messicano Julian Araujo, che arriva in prestito dal Bournemouth fino al termine della stagione.

Questa la nota del club biancoverde

"Il Celtic è lieto di annunciare che Julián Araujo si è unito al club in prestito dal Bournemouth fino alla fine di questa stagione. Il difensore 24enne, che ha collezionato 16 presenze con la nazionale messicana, si unisce alla squadra di Wilfried Nancy in vista della prima partita del 2026: un derby contro i Rangers al Celtic Park questo sabato. Julián Araujo, nato in California, ha iniziato la sua carriera professionale nella MLS con l'LA Galaxy prima di unirsi al Barcellona nel febbraio 2023. Ha trascorso la stagione successiva in prestito alla squadra spagnola del Las Palmas, prima di trasferirsi al Bournemouth nell'agosto 2024. Dopo aver completato il prestito, il difensore ha dichiarato: "Sono davvero felice di unirmi al Celtic. Questo è un club di alto livello e non vedo l'ora di iniziare a lavorare sodo con gli altri giocatori per portare successo ai nostri tifosi".

Queste le prime parole del calciatore ai microfoni ufficiali del club: "Conosco le esigenze di un club come il Celtic e sono pronto ad affrontarle. Non vedo l'ora di affrontare le sfide che mi attendono e voglio fare la mia parte per regalare momenti piacevoli e un calcio vincente ai nostri tifosi. Ho già incontrato i ragazzi. Abbiamo ottimi giocatori in squadra e siamo tutti pronti ad affrontare la seconda parte della stagione e a dare il massimo per i tifosi".